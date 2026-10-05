Detectan táctica en Arkansas para rastrear migrantes en empacadoras

Activistas protestaron un día después de que un agente del ICE disparara e hiriera a un venezolano, conductor de DoorDash, el 21 de septiembre de 2026 en Austin, Texas. La manifestación fue convocada por activistas de La Frontera Unida y Students for a Democratic Society.

La comunidad mexicana y otros grupos migrantes en Arkansas, Estados Unidos, han comenzado a identificar patrones en los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), particularmente en zonas donde se concentran trabajadores de empacadoras de la industria avícola y de procesamiento de alimentos.

La situación ha generado temor entre los trabajadores migrantes, especialmente en el noroeste de Arkansas, donde ciudades como Springdale, Tontitown y Rogers concentran una importante población latina y una industria de procesamiento de aves que por décadas ha empleado a trabajadores de México y Centroamérica.

El Tip: Una redada migratoria del ICE en el bar Texarkana, Arkansas, el 13 de junio de 2026, terminó con la detención de 21 personas indocumentadas, entre ellas, mexicanos.

Datos del ICE obtenidos con solicitudes de información pública y analizados por la televisora local 40/29 News muestran que 44 por ciento de las personas detenidas por la agencia en Arkansas durante el 2026 eran mexicanas, seguidas por personas originarias de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. En los primeros siete meses del año, el ICE realizó más de mil 800 detenciones en el estado.

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Uno de los patrones que más preocupa a las organizaciones de defensa de migrantes son las paradas de vehículos que transportan trabajadores.

Una investigación publicada en septiembre pasado por los medios locales Arkansas Advocate y Arkansas GRITA documentó, al menos, 13 paradas de tráfico realizadas por policías de Tontitown que terminaron con la detención de 20 personas por parte del ICE.

La mayoría de los vehículos involucrados eran camionetas o camiones utilizados para transportar trabajadores.

En uno de los casos, ocurrido el 10 de octubre de 2025, agentes de la policía detuvieron una camioneta de trabajo. Aunque el conductor únicamente recibió una advertencia por una infracción de tránsito, cinco de los seis ocupantes fueron posteriormente detenidos por el ICE y trasladados a custodia migratoria.

Las imágenes de las cámaras corporales obtenidas mediante una solicitud de información muestran que uno de los agentes dijo que identificaría a todos los ocupantes del vehículo y, posteriormente, realizó una llamada que, de acuerdo con la investigación periodística, habría sido para solicitar la presencia del ICE.

El abogado Connor Thompson, de la sección de Arkansas de la National Lawyers Guild, señaló que las imágenes plantean posibles cuestionamientos constitucionales sobre la duración de la detención, toma de huellas dactilares y la apertura de la puerta de la camioneta.

El abogado aclaró que, según las circunstancias, las autoridades requieren determinadas condiciones legales para prolongar una parada de tránsito, obtener datos biométricos o registrar un vehículo.

El modelo task force permite a policías locales realizar funciones migratorias en actividades ordinarias de vigilancia, como patrullajes y paradas de tráfico.

Para las organizaciones comunitarias, esto ha cambiado la percepción sobre las carreteras y los desplazamientos cotidianos de los trabajadores.

Irvin Camacho, cofundador de la Alliance for Immigrant Respect and Education (AIRE), explicó a Arkansas GRITA que desde 2025 comenzaron a observar un incremento de la vigilancia migratoria en Springdale. Según el activista, agentes federales y policías locales han sido vistos en vecindarios hispanos, zonas comerciales, centros de trabajo y espacios públicos.

También señaló un aumento de las detenciones y cuestionamientos a personas hispanas mientras se trasladan a sus empleos o realizan actividades cotidianas, particularmente en el corredor de la carretera 412, en Tontitown: “Ya no se sienten seguros ni para ir a trabajar”.

Cristina Osornio, residente legal y madre de seis hijos, fue detenida después de una parada de tráfico y permaneció varios días bajo retención del ICE, dijo que “Springdale, sede de Tyson Foods, concentra plantas de procesamiento que, durante décadas, han dependido de trabajadores migrantes. Investigaciones previas han documentado la presencia histórica de trabajadores mexicanos y centroamericanos en las plantas avícolas de la región”.

En marzo de 2026, una investigación sobre trabajadores salvadoreños de Tyson Foods documentó la preocupación generada por retrasos en sus permisos de trabajo y el riesgo de perder sus empleos.

Para los grupos de apoyo a migrantes, el patrón que se observa en Arkansas se compone de: vigilancia en zonas donde se concentra la población latina, presencia policial cerca de rutas de trabajadores, paradas de tránsito, identificación de pasajeros y posterior intervención del ICE.

En ese contexto, trabajadores mexicanos y organizaciones civiles han comenzado a compartir información sobre los lugares donde han observado agentes migratorios, las características de los vehículos utilizados y las circunstancias que precedieron a determinadas detenciones.

Plantean ampliarles vía de representación legislativa

| Por Elizabeth Hernández |

La diputada morenista Roselia Suárez Montes de Oca presentó una iniciativa constitucional para reconocer a la comunidad mexicana que reside en el extranjero y establecer mecanismos que les brinden representación en el Congreso de la Unión, así como en las legislaturas locales.

El proyecto propone reformar el artículo 2 de la Carta Magna para reconocer que los pueblos y culturas que integran la nación mexicana también se encuentran fuera del territorio nacional. Para ello, busca incorporar al texto constitucional la referencia a quienes residen “tanto en México como en el exterior”.

La modificación incorpora también el reconocimiento de las aportaciones económicas y sociales de esa población, así como garantizar los derechos previstos en la Constitución, sin importar su situación migratoria en el país donde radiquen.

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Otro punto de la propuesta establece la obligación del Estado mexicano de proteger los derechos humanos de sus connacionales en el extranjero. También prevé mecanismos de participación democrática directa en decisiones públicas que afecten al sector.

La iniciativa incluye la creación de procedimientos para que la comunidad migrante cuente con representación propia, paritaria y proporcional a su número en el Congreso de la Unión, los congresos estatales y el de la Ciudad de México.

La legisladora sostuvo en la exposición de motivos que los mexicanos radicados fuera del país mantienen vínculos económicos, familiares y sociales con sus lugares de origen, incluso cuando su estancia en EU ocurre de manera irregular.

Suárez señaló que los recursos enviados, principalmente desde EU y Canadá, tienen un papel relevante en el combate a la pobreza, el bienestar de las familias y la actividad económica de las comunidades receptoras: “el Estado mexicano está obligado a realizar un fuerte reconocimiento a las aportaciones que nuestros paisanos radicados en el extranjero hacen al país”.

Tras su presentación, la propuesta quedó turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde deberá continuar su proceso legislativo antes de una eventual discusión y votación.