Apuestas tecnológicas del AIFA para ser sustentable

Para movilizar a los miles de pasajeros que diariamente transitan por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la terminal requiere mucho más que pistas, aeronaves y salas de espera. Detrás de su operación funciona una infraestructura que le permite generar cerca de 70 por ciento de la electricidad que consume, aprovechar el calor resultante de ese proceso para climatizar la terminal y recuperar aguas residuales que posteriormente se utilizan en el mantenimiento de sus áreas verdes.

El aeropuerto —inaugurado el 21 de marzo de 2022— combina una central de cogeneración alimentada con gas natural, tres campos fotovoltaicos y tres plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), además de tecnologías incorporadas desde el diseño del edificio terminal para disminuir la demanda de iluminación artificial, climatización y agua.

Durante un recorrido realizado por La Razón, Alfonso Ochoa, subdirector de Gestión Energética de la terminal aérea, explicó que el aeropuerto dispone de tres fuentes principales de suministro eléctrico, como la generación a partir de gas, la producción fotovoltaica y la energía que adquiere a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El Dato: El aeropuerto debe pagar alrededor de 30 millones de pesos sólo en energía eléctrica; sin embargo, con la cogeneración tiene un ahorro importante para este complejo.

Explicó que la principal aportación propia proviene de la central de cogeneración, donde una turbina alimentada con gas natural produce electricidad y permite recuperar el calor resultante de la combustión para utilizarlo en los sistemas de climatización del edificio terminal.

“Ésta es la planta de cogeneración. Aquí producimos cerca del 70 por ciento de la energía que consume el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La planta funciona a base de gas natural”, explicó el subdirector al iniciar la visita a esta infraestructura.

2,1 megawatts hora de electricidad generan en conjunto.

El directivo señaló que a diferencia de una instalación dedicada exclusivamente a producir electricidad, contar con una planta de cogeneración permite que se aproveche parte de la energía térmica que de otra manera se perdería durante el proceso. En el AIFA, ese calor se canaliza hacia equipos que intervienen en la producción de agua fría y caliente para mantener las condiciones de temperatura de la terminal.

Eduardo Manuel Soto, ingeniero del sistema de electromecánica de la central de cogeneración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, detalló que este mecanismo permite obtener dos tipos de energía a partir de un mismo combustible.

6.12 millones de litros de agua fueron tratados en 2023.

“Nuestro sistema de cogeneración como tal es el aprovechamiento de un sistema de gas combustible para producir dos energías, que es la energía eléctrica y la energía térmica”, explicó.

La central cuenta con tres equipos de absorción que, en conjunto, tienen una capacidad de 4 mil 800 toneladas de refrigeración, de acuerdo con la información técnica proporcionada por la administración aeroportuaria.

18 Mil empleos directos ha generado

Desde su cuarto de control se supervisan las condiciones de funcionamiento de la turbina, la generación eléctrica y los parámetros de los sistemas que distribuyen el agua utilizada para climatizar las instalaciones.

Ochoa sostuvo que, aunque el aeropuerto cuenta con capacidad de generación propia, mantiene su conexión con la CFE para atender los incrementos de demanda que se puedan llegar a registrar sin someter a la turbina a constantes variaciones de funcionamiento. “Lo que hacemos, mantenemos una constante de generación de energía y el resto lo adquirimos de la Comisión Federal de Electricidad”, señaló.

21 Millones de pasajeros se han movilizado en AIFA

Según el directivo, el consumo eléctrico del complejo puede alcanzar entre 12 y 13 megawatts (MW) durante la noche, cuando se enciende la iluminación exterior. En esas condiciones, la producción de la central se complementa con el suministro externo.

La infraestructura energética incluye también tres campos fotovoltaicos que, según lo informado, suman una capacidad instalada de aproximadamente 2.1 MW.

53 Aerolíneas de carga operan en la terminal

En uno de ellos se encuentran alrededor de mil 350 paneles orientados hacia el sur para aprovechar la radiación solar. Su aportación varía a lo largo del día en función de las condiciones de iluminación y se integra al sistema eléctrico del aeropuerto.

EL AGUA. No obstante, la estrategia de aprovechamiento de recursos no se queda sólo en la generación, se extiende al tratamiento de las descargas generadas por la operación aeroportuaria; al respecto, información del AIFA refiere que diariamente se procesan 332 mil litros de aguas residuales que posteriormente son utilizados para el riego de áreas verdes.

Para lograr este hito, Alfonso Ochoa refirió que el complejo dispone de tres plantas de tratamiento distribuidas en distintas zonas de su polígono.

El Tip: Además de sus rutas aéreas, el AIFA es una terminal intermodal, al contar con conexión con el Tren Suburbano, Mexibús, entre otros.

Así, La Razón observó que la planta de tratamiento denominada A1, recibe las descargas procedentes del edificio terminal, estacionamientos y otras áreas de servicio.

El directivo detalló que la planta cuenta con dos módulos de tratamiento de 18 litros por segundo cada uno, lo que representa una capacidad instalada de 36 litros por segundo. Esta cifra corresponde a su capacidad de diseño y no al volumen que necesariamente procesa durante toda la jornada.

El procedimiento inicia con la separación de residuos sólidos. Posteriormente, el agua pasa por sistemas de aireación y tratamiento biológico, donde microorganismos contribuyen a degradar la materia orgánica, antes de continuar hacia las etapas de sedimentación y desinfección.

Una vez tratada, el agua se almacena para su aprovechamiento en actividades compatibles con sus características, principalmente el mantenimiento de las áreas verdes del complejo.

El líquido recuperado no se destina al consumo humano, pues el tratamiento de aguas residuales y la potabilización responden a procesos y requisitos diferentes.

Ochoa mencionó que la gestión hídrica del aeropuerto también considera el monitoreo del agua extraída mediante pozos y la existencia de infraestructura de regulación, con el propósito de administrar el recurso conforme a las necesidades operativas.

TERMINAL INTELIGENTE. En el recorrido, se constató que el aprovechamiento de recursos no depende sólo de las instalaciones industriales, pues dentro de su estrategia de sostenibilidad se incorporó el diseño del edificio terminal, de acuerdo con Yahir Gerardo García López, subdirector de Planificación Aeroportuaria del AIFA.

Uno de sus principales componentes son los cristales bioclimáticos de doble acristalamiento instalados en los amplios ventanales del inmueble, que permiten aprovechar la iluminación natural durante el día y contribuyen al aislamiento térmico del interior.

Esta característica disminuye la necesidad de mantener encendida permanentemente la iluminación artificial y ayuda a moderar la demanda de los equipos de climatización.

A ello se suma el uso de luminarias LED y sistemas de control que ajustan su funcionamiento conforme a las necesidades de las instalaciones.

Refirió que la incorporación de estas tecnologías busca reducir el consumo de recursos desde la operación cotidiana del edificio, al tiempo que permite mantener las condiciones de comodidad para pasajeros y trabajadores.

La estrategia también alcanza a los sanitarios, donde se instalaron mingitorios que no requieren agua para su funcionamiento y equipos diseñados para disminuir el volumen utilizado en cada servicio.

De acuerdo con el subdirector, estas soluciones permiten alcanzar ahorros estimados de entre 50 y 60 por ciento de agua frente a instalaciones convencionales.

La administración aeroportuaria sostiene que la combinación de generación propia, aprovechamiento térmico, producción fotovoltaica y tratamiento de aguas residuales permite disminuir la demanda de recursos externos.

Aunque la cogeneración continúa utilizando gas natural, el aprovechamiento de su energía térmica constituye una medida de eficiencia que, junto con las demás tecnologías, forma parte de la estrategia ambiental del AIFA. Así, detrás del movimiento diario de aeronaves y pasajeros opera una infraestructura cuya función no se limita a garantizar el suministro de electricidad y agua, sino a reducir el desperdicio de recursos conforme crece la actividad.

AIFA mueve a miles de pasajeros con apuesta sustentable ı Foto: La Razón de México

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