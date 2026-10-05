Buques, aeronaves… marcan celebración

Elementos de la Secretaría de Marina realizaron ejercicios de rescate en altamar durante el 204 Aniversario de la Armada de México, en la Macroplaza del Malecón del Puerto de Veracruz

Helicópteros MI-17 a unos metros del muelle, buques frente al puerto y una columna naval de cuatro mil 218 efectivos marcaron la conmemoración por los 205 años de la Armada de México en el puerto de Veracruz. La jornada combinó una demostración del Plan Marina, con maniobras de auxilio especializadas y un desfile en el que participaron aeronaves, embarcaciones, vehículos militares, drones, fuerzas especiales y binomios caninos.

El estruendo de los helicópteros sobre el muelle abrió una de las escenas centrales del primer ejercicio. A tres metros de altura, las aeronaves quedaron en vuelo estacionario para permitir el descenso por soga rápida de especialistas en búsqueda y rescate acompañados por binomios caninos, como parte de una demostración ante un escenario simulado de desastre.

1,476 Mujeres participaron en el desfile y los ejercicios

Desde el mar, la operación se extendió con el despliegue de buques y embarcaciones menores. El ARM Papaloapan, participó junto con el ARM Holbox en la respuesta simulada ante una comunidad aislada tras un desastre natural. De ambas unidades salieron lanchas tipo Zodiac y una Defender con personal especializado para reconocer la zona afectada y establecer una vía de acceso marítima.

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Tres unidades móviles avanzaron después desde la zona de desembarco. Una cocineta de campaña, una tortilladora y una planta potabilizadora representaron el restablecimiento de servicios básicos. Cerca de ellas quedó instalado un centro de coordinación compuesto por 10 módulos para concentrar el mando, los insumos y el seguimiento de las operaciones.

Con cuerdas tensadas entre dos puntos, integrantes de las Brigadas de Respuesta ante Emergencias montaron un paso provisional de aproximadamente siete metros y 15 grados de inclinación. El ejercicio mostró técnicas previstas para sismos, inundaciones, huracanes, derrumbes y colapsos estructurales.

Buques, aeronaves… marcan celebración ı Foto: Especial

Ocho manejadoras aparecieron más tarde acompañadas por cachorros en proceso de formación. Los ejemplares formaron parte del componente canino que la Secretaría de Marina utiliza para tareas especializadas de localización y rescate.

Después comenzó el desfile conmemorativo: 30 escoltas con banderas de buques, unidades y establecimientos recién abanderados por la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezaron la columna, seguida por contingentes del Sistema Educativo Naval, planteles de formación y de la Heroica Escuela Naval Militar.

Frente al presídium avanzaron también representaciones de distintas etapas de la historia. La goleta Iguala apareció como referencia al primer buque de guerra de la Marina, acompañada por el cañonero Potosí y el destructor Cuitláhuac.

Sobre el cielo cruzaron aeronaves de ala fija, helicópteros MI-17 y Panther. En tierra pasaron integrantes de fuerzas especiales, Infantería, equipos de búsqueda y neutralización de explosivos, vehículos blindados y sistemas aéreos no tripulados, entre éstos, modelos Spartan destinados a reconocimiento, ataque y antidrones.

La fuerza desplegada durante la conmemoración sumó cuatro unidades de superficie, 23 aeronaves, 12 embarcaciones menores, 42 vehículos militares, cuatro motocicletas, seis drones y 31 binomios caninos.