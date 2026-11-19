CON DIVERSAS obras que atienden rezagos históricos y acercan servicios básicos a las comunidades, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, presentó los avances de infraestructura, bienestar social y prevención de inundaciones que impulsa su administración, en coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferencia, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que durante 2026 se han intervenido 100 vialidades, equivalentes a 28 mil calles, en 31 municipios, con beneficio estimado para 2.6 millones de habitantes. Destacó el respaldo de Pemex mediante la donación de asfalto y maquinaria, así como la construcción de la carretera que conectará La Resurrección con San Miguel Canoa, después de décadas de rezago.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Laura García Chávez, informó que el programa Obra Comunitaria Por Amor a Puebla suma cuatro mil 482 acciones en 2026, con recursos administrados por comités ciudadanos en los que las mujeres ocupan las tesorerías. Asimismo, destacó que el programa Agua para el Bienestar, mediante 100 pipas, ha realizado 67 mil 930 entregas para atender a familias con dificultades de abastecimiento.

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En materia de protección civil, el mandatario explicó que se recupera infraestructura hidráulica con hasta 80 años sin mantenimiento, mediante la limpieza de cauces, bóvedas y vasos reguladores, así como trabajos de rehabilitación del drenaje, para reducir riesgos de inundación y proteger a las familias.

Alejandro Armenta subrayó que gobernar también significa prevenir, escuchar a las comunidades y atender problemas que durante décadas permanecieron sin solución. Reiteró que la infraestructura pública debe traducirse en caminos dignos, acceso al agua y mayor seguridad para las y los poblanos.