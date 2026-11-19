Claudia Sheinbaum en la en la XXXIII Reunión de Líderes de la APEC

La Presidenta Claudia Sheinbaum llamó a las economías de Asia-Pacífico a ampliar la cooperación más allá del comercio y la inversión, a través del intercambio de conocimientos y el desarrollo tecnológico conjunto.

Ante la Reunión de Líderes Económicos de APEC, en Shenzhen, China, la mandataria planteó que esa colaboración debe fortalecer las cadenas de valor, generar empleos de calidad y ayudar a enfrentar los desafíos ambientales.

“El desarrollo de un país no debe ser un obstáculo para el otro, sino una oportunidad para todos”, afirmó la mandataria en el discurso.

Ante los líderes del foro, Sheinbaum propuso que las economías se complementen y preserven sus capacidades productivas, con respeto a la soberanía de cada país y en condiciones de igualdad.

Les comparto mi discurso en la Reunión de Líderes Económicos APEC China 2026. pic.twitter.com/oLbaJv9qDT — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 19, 2026

La Presidenta de México señaló que los avances científicos, tecnológicos y de inteligencia artificial abren posibilidades de crecimiento en un mundo que todavía enfrenta profundas desigualdades. Sostuvo que el desarrollo debe medirse, sobre todo, por la posibilidad de que las familias tengan acceso a vivienda, alimentación, empleo y educación. Al exponer la experiencia mexicana, afirmó que más de 17 millones de personas han salido de la pobreza en los últimos años.

Participación en la XXXIII Reunión de Líderes de la APEC. pic.twitter.com/V8NZhLTEcI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 19, 2026

La Jefa de Estado recordó que, desde su creación en 1989, APEC se fundó en la idea de que la cooperación entre las economías de Asia y el Pacífico podía contribuir al desarrollo. Llamó a recuperar el sentido de ese acuerdo mediante proyectos que fortalezcan la capacidad productiva de sus integrantes.

“Que la capacidad de innovar y de producir sea la misma que nuestra capacidad de compartir”, expresó.

Al cerrar su intervención, aludió al próximo encuentro en Vietnam e invitó a los líderes a reunirse en México en 2028.

Nuestro país fue elegido por unanimidad para presidir el foro y ser sede de la cumbre de ese año.

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