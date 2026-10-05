Max Verstappen vuelve a ganar GP de Fórmula 1 después de 301 días

El volante de Red Bull celebra con su equipo la victoria de ayer en Malasia.

Pasaron 301 días para que Max Verstappen volviera a ganar una carrera en la Fórmula 1. El piloto neerlandés consiguió el triunfo en el Gran Premio de Baréin, el cual se llevó a cabo en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, donde el top 3 lo completaron Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari).

La última vez que Mad Max consiguió irse con la mano en alto en una carrera de la Fórmula 1 fue la campaña pasada en el Gran Premio de Abu Dabi, el pasado 7 de diciembre del 2025, la última cita del Gran Circo el año anterior. Aunque en aquella ocasión se llevó la victoria, no pudo evitar que Lando Norris se convirtiera en campeón de la Fórmula 1 por primera vez.

El Dato: Es el undécimo año consecutivo que Max Verstappen tiene al menos una victoria en la temporada de la Fórmula 1. Antes de la carrera aseguró que no ganar le preocupaba.

La carrera en Malasia se retrasó por dos factores, primero la lluvia que se presentó en el circuito y después el problema electrónico que presentaron varios monoplazas en la vuelta de formación, pues por más que querían los pilotos avanzar, los vehículos terminaron parados por completo en el asfalto, así que los ingenieros tuvieron que actualizar el software y volver a instalarlo en el automóvil, lo que retrasó aún más el arranque de la competencia.

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El retraso “fue porque tenían que actualizar el software, y luego hay que cargarlo en el auto. Supongo que algunos tenían laptops más rápidas que otros”, bromeó Verstappen. Para cuando terminaron, la pista estaba mucho más seca y solamente hubo unas pocas vueltas de acción en mojado antes de una carrera mayormente sin agua en el trazado.

72 Victorias tiene Max Versttappen enel Gran Circo

Por su parte, el mexicano Sergio Checo Pérez finalizó en el sitio 19, en la decimosexta fecha de la campaña en curso, la primera del tapatío con la debutante escudería Cadillac.

El mexicano afirmó que estaba rodando con un gran ritmo en el arranque de la carrera, pero que el Safety Car que apareció por el incidente de Valtteri Bottas en la vuelta 10 terminó con la planificación que había acordado con su escudería.

“Pensamos como equipo que los slicks eran el camino a seguir. Muy pronto me di cuenta de que no, así que entré a boxes. Fue la decisión correcta, logré ganar muchas posiciones. Estaba en una buena pelea con la gente que llevaba intermedios y, desafortunadamente, salió el Safety Car y ahí volvimos a nuestro ritmo. Básicamente la buena decisión que tomamos con los neumáticos desapareció rápidamente”, comentó Checo Pérez.

Es muy especial para nosotros. Tuvimos un inicio del año muy complicado y difícil con todo tipo de problemas y simplemente no éramos lo suficientemente competitivos”: Piloto de Red Bull ı Foto: Especial

El Gran Premio de Baréin de la F1 2026 se celebró en el Circuito de Sepang, en Malasia, esto debido a la cancelación de la carrera original en Medio Oriente, la cual debía efectuarse en abril, pero no se realizó por los conflictos geopolíticos en la región.

Baréin no quería perder su lugar en la F1 2026, razón por la que acordó trasladar su presupuesto al Circuito de Sepang, en Malasia, que contaba con la disponibilidad y homologación Grado 1 de la FIA.

Fue por ese motivo que el Gran Premio de Baréin se reubicó en el fin de semana del 2 al 4 de octubre, en medio de las carreras en Azerbaiyán y Singapur.

Fue en 2017 la última vez que se llevó a cabo el GP de Malasia dentro del Gran Circo y en aquella ocasión Mad Max, el ganador, estuvo acompañado en el podio por Lewis Hamilton y Daniel Ricciardo, quienes terminaron en segunda y tercera posición, respectivamente.

Mercedes es la escudería que está dominando la Fórmula 1 este año y todo indica que alguno de sus pilotos se convertirá en campeón esta temporada.

Quedan siete carreras en la temporada y el campeón de este año podría darse a conocer antes de que la Fórmula 1 aterrice en Abu Dabi, que será el fin de semana del 4 al 6 de diciembre cuando los pilotos disputen la fecha de la carrera en los Emiratos Árabes Unidos.

Después del Gran Premio de Baréin, Max Verstappen se encuentra en el sexto escalón del Campeonato de Pilotos con 188 puntos, empatado con Lando Norris. El neerlandés está lejos del primer lugar que es Andrea Kimi Antonelli con 320 unidades en la campaña. Quedan dos carreras antes de que el Gran Circo aterrice en el Autódromo Hermanos Rodríguez para que se lleve a cabo el Gran Premio de México.

GP de Singapur

Fecha: domingo 11 de octubre

Pista: Circuito Urbano Marina Bay

Hora: 6:00