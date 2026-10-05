Socavón en Azcapotzalco, abierto desde hace 5 meses

Desde mayo, personal a cargo de la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez Reséndiz, no ha atendido un socavón en la colonia Obrero Popular pese a que habitantes han solicitado su reparación.

La cavidad en cuestión lleva casi medio año situada en la vía secundaria Poniente 62, casi al cruce con Norte 75, a sólo dos kilómetros de las oficinas, donde la edil de Morena suele publicar videos en los que alega atender socavones de su demarcación.

“Uno de los problemas más recurrentes que tenemos y de las peticiones, es tanto el tema de baches como el tema de socavones. Y es algo en lo que estamos intensificando la atención, les invitamos a reportar en tiempo para que no sigan”, afirmaba la edil en un video publicado en sus redes sociales el pasado 24 de junio.

El Dato: La Razón informó en julio pasado que, en el primer trimestre del año, la alcaldía Azcapotzalco no gastó ni un solo peso de los 50 millones disponibles para repavimentar.

“Mi hermana me dijo que vinieron unas chicas del chalequito guinda. Les dije, ‘¿no sabes a quién nos debemos dirigir?, porque no nos hacen caso’. Me dijeron que sólo venían a tomar fotos. Y eso que dicen que Nancy es la alcaldesa mejor calificada, pero no entiendo por qué si no atienden”, dijo a La Razón Araceli, una de las vecinas que ya reportó la oquedad.

Tras un recorrido por la zona, este diario observó que el hundimiento tiene un mínimo de tres metros de profundidad y está lleno de costales y otros objetos, los cuales han sido colocados por vecinos adentro del orificio, esto ante la falta de solución del Gobierno de Núñez Reséndiz.

Además, luego de haber realizado breves entrevistas a un mínimo de seis colonos, se constató que, desde hace cinco meses, existen al menos 10 folios emitidos por el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), sin que la actual gestión guinda haya tomado cartas en el asunto.

3,7 Oquedades se registran en Azcapotzalco cada semana

Sobre esta cuestión, Jorge, otro vecino afectado, dijo a este medio que, en un folio de número SUAC-2608164559837, la alcaldía respondió que la reparación se hará hasta que el área correspondiente cuente con los recursos para hacerlo.

“Derivado de lo anterior me permito informarle, de acuerdo con el ámbito de competencia de la Subdirección de Obra por Administración y en base a las actividades institucionales que se realizan a través de obras por administración, le informamos que su petición será PROGRAMADA para su atención conforme a los recursos materiales con los que cuente el área”, dice la respuesta que el Gobierno de Nancy Núñez dio el 29 de septiembre, cinco meses después de la primera queja.

Incluso, durante el pasado mes de septiembre, el socavón no reparado por la alcaldía Azcapotzalco estuvo a punto de cobrar la vida de un repartidor de comida, quien durante una entrega, cayó en el hueco y salió disparado contra un automóvil en movimiento.

De acuerdo con información que el Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones de la Ciudad de México entregó a La Razón vía transparencia, Azcapotzalco es la alcaldía con más alza de reportes de socavones desde 2017.