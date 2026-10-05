Copiloto de Flydubai habría actuado solo

El copiloto acusado de atacar al capitán del vuelo de Flydubai que viajaba de Dubái a Tel Aviv e intentar tomar el control del avión probablemente actuó solo, de acuerdo con información preliminar de la investigación citada por fuentes israelíes. Un funcionario israelí señaló ayer que los datos reunidos hasta ahora apuntan a una acción individual, mientras otra fuente aseguró que Tel Aviv no tiene conocimiento de vínculos del sospechoso con algún grupo o gobierno.

En tanto, Arabia Saudita, donde la aeronave realizó un aterrizaje de emergencia, también abrió pesquisas. El fiscal general emiratí, Hamad Saif Al Shamsi, informó que el copiloto atacó al capitán con un hacha de emergencia e intentó apoderarse del avión. Calificó el hecho como un “acto terrorista”.

El vuelo FZ1073 estuvo cerca de sufrir un desastre con 182 personas a bordo. Durante el ataque perdió miles de pies de altura en pocos minutos.

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El Tip: Las directrices de seguridad israelíes impiden que pilotos de Estados con los que no mantiene relaciones diplomáticas, como Omán, nacionalidad del copiloto, vuelen al país.

El sospechoso fue interrogado primero por autoridades saudíes y después trasladado a Emiratos Árabes Unidos. Israel envió representantes para participar en las investigaciones.

Fuentes identificaron al copiloto como Hamam al-Hammami, ciudadano de Omán, aunque ese gobierno no confirmó públicamente su nacionalidad. Trabajó anteriormente para Oman Air y, según fuentes familiarizadas con su historial, fue apartado de las labores de vuelo después de que autoridades omaníes detectaron que visitaba algunos sitios radicales.

Por su parte, Royal Air Maroc informó que Hamam al-Hammami recibió capacitación durante tres meses en 2025 como parte de un proceso de contratación, pero no fue seleccionado. Un perfil de LinkedIn atribuido al sospechoso fue eliminado después del incidente. Una publicación hecha unas nueve horas después del ataque mostraba la fotografía de un exlíder de Al Qaeda, aunque se desconoce quién difundió el contenido o si había sido programado.

1 Piloto resultó herido en el atentado

La Policía Federal Australiana también investiga posibles conexiones del hombre con ese país.

Días antes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que información obtenida durante los interrogatorios apuntaba a que el copiloto fue sometido a un “adoctrinamiento radical islamista”. No dio más detalles y aseguró que el hombre tenía también tendencias suicidas.

El jueves pasado, el mandatario estadounidense, Donald Trump, sugirió que podría existir un vínculo con Irán, pero no presentó pruebas. Las fuentes israelíes señalaron posteriormente que hasta ahora no tienen conocimiento de conexiones con un gobierno u organización.

Asimismo, autoridades emiratíes compartieron antes del despegue información sobre pasajeros y tripulantes, incluidas sus nacionalidades, sin que Israel detectara irregularidades.

También surgieron dudas sobre cómo un ciudadano de Omán, país sin relaciones diplomáticas formales con Israel, pudo integrar la tripulación de un vuelo hacia Tel Aviv.

El Shin Bet señaló que el Ministerio de Transporte israelí es responsable de verificar las listas de vuelos internacionales. Por su parte, la ministra Miri Regev respondió que las agencias de seguridad tienen a su cargo la protección aérea y aseguró que su dependencia no recibió ninguna advertencia.

En ese sentido, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu ordenó revisar “todos los aspectos de seguridad relacionados con la aviación civil extranjera hacia Israel”. Las fallas también provocaron críticas de la oposición contra su gobierno y cuestionamientos sobre cómo la aerolínea Flydubai contrató al copiloto omaní pese a las alertas que, según las fuentes, existían sobre sus ideas extremistas.