Sin Cristiano, Portugal vuelve a sacar victoria

Ruben Neves y Pedro Neto, de Portugal, festejan con sus compañeros en el partido de ayer.

Gonçalo Ramos está ayudando a Portugal a olvidarse por completo de Cristiano Ronaldo, mientras que Grecia frustró a Jürgen Klopp y a Alemania en la Liga de Naciones 2026.

Ramos impulsó la victoria 2-1 de Portugal sobre Noruega para mantener a su equipo con paso perfecto en el Grupo A4, con cuatro triunfos, suficientes para asegurar su lugar en los cuartos de final.

Ronaldo participó en el partido inaugural de Portugal en la Liga de Naciones, en el que fue sustituido por Ramos en una victoria 1-0 sobre Gales, y no ha vuelto a jugar desde entonces. El veterano dejó la concentración después de ver el segundo partido desde el banquillo de suplentes (una victoria 2-1 en Noruega) y Portugal no mostró efectos negativos por su salida, con un triunfo 4-2 en Dinamarca y la más reciente victoria 2-1 sobre Noruega.

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Kristoffer Ajer abrió el marcador el domingo con una brillante media volea al ángulo lejano desde el borde del área, tras controlar el tiro libre de Martin Ødegaard para preparar el remate a los 36 minutos.

Un João Cancelo que parecía inspirado respondió de manera similar en el otro extremo dos minutos después.

Ramos anotó el gol del triunfo a quemarropa en el 79’, tras una jugada en la que participaron Vitinha y João Félix, y Portugal resistió la expulsión tardía de Francisco Conceição, quien vio su segunda tarjeta amarilla.

Erling Haaland no logró marcar por segundo partido y fue sustituido en el 67’. Tiene 65 goles en 59 apariciones.

Un penalti tardío de Rasmus Højlund fue suficiente para que Dinamarca venciera 1-0 a Gales en el otro partido del grupo.

Grecia, que celebró su primera victoria sobre Alemania la semana pasada, estuvo cerca de repetir la hazaña. El equipo de Ivan Jovanović mantuvo al de Klopp en un empate 0-0 en Tesalónica.

Alemania dominó con más posesión, más pases y más ocasiones de gol, pero ninguno de los dos equipos pudo anotar.

Países Bajos y Grecia tienen ocho puntos, seguidos por Alemania con cinco y Serbia sin ninguno.