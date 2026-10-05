Proponen a Daniela Flores tras captura de alcalde de Suchiapa

Integrantes del cabildo de Suchiapa, Chiapas, acordaron por unanimidad perfilar a Daniela Guadalupe Flores Chanona para asumir las funciones de presidenta municipal, luego de que fue detenido Jorge Lorenzo Lara Cordero durante la Operación Enjambre.

Flores Chanona se desempeñaba como cuarta regidora y la propuesta para su nombramiento fue presentada ante Marcela Castillo Atristain, presidenta de la Mesa Directiva, y Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Chiapas.

El Poder Legislativo del estado deberá analizar el planteamiento y someterlo a votación en los próximos días, por lo que la designación del sustituto todavía está pendiente de aprobación.

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El Dato: Previo a las detenciones, el municipio vivió jornadas violentas, lo que obligó a desplegar un operativo con más de 500 elementos del Ejército, la GN y Fiscalía estatal.

El expresidente municipal Jorge Lorenzo Lara y otras 20 personas fueron detenidos la madrugada del sábado pasado en la colonia San Esteban, en la zona centro de la cabecera municipal, como parte de un despliegue de la Operación Enjambre en la entidad. Se les acusa de cometer delitos relacionados con asociación delictuosa, hechos de corrupción y abuso de autoridad.

La detención ocurrió como resultado de diversas líneas de investigación orientadas a identificar redes delictivas y posibles vínculos con estructuras gubernamentales, por lo cual los agentes desplegaron un operativo coordinado e interinstitucional, en el que se realizaron de manera simultánea diversas intervenciones en Suchiapa.

Entre las personas detenidas se encuentran Alexis “N”, expresidente municipal de la misma localidad; mandos y elementos de la Policía Municipal, así como personal del ámbito judicial.

21 Personas detenidas en Operativo Enjambre en Suchiapa

Las personas detenidas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, no descartó que en los próximos días haya más detenciones, ya que la investigación continúa abierta y se siguen obteniendo más datos de prueba.

“En Suchiapa tuvimos una acción operativa de varios días; no es una acción de un día para otro, son varios días de investigación, donde participamos autoridades federales, estatales y todavía la investigación sigue abierta. Posiblemente haya más detenciones; vamos muy avanzados”, dijo el fiscal.

El funcionario local no dio más detalles, pero aseguró que las investigaciones siguen su curso y en su momento se dará a conocer más información.

El Tip: Tras los operativos en los que detuvieron a policías y a mandos locales, implementaron el Mando Único.

Agregó que el objetivo es combatir el narcomenudeo, ya que existe “un incremento alarmante” de venta de drogas en este municipio.

“Lo que queremos hacer es limpiar este municipio, del cual soy originario, y lo que queremos hacer es garantizar la seguridad de los jóvenes, porque teníamos reportes de venta de droga en los parques y en cualquier establecimiento público; entonces, hay un operativo muy fuerte para garantizar la paz”, dijo el fiscal general.

Sobre este caso, el ayuntamiento de Suchiapa informó que, para blindar la seguridad en el municipio, se implementó formalmente el Mando Único bajo la dirección del comandante David Sánchez para recuperar la tranquilidad.

“Esta estrategia nos permite operar con mayor articulación, táctica e inteligencia policial. Unimos las voluntades de los tres niveles de gobierno para asegurar la armonía, la paz y el bienestar de todas las familias suchiapanecas”, indicó.

Las autoridades mjunicipales también refrendaron el compromiso “absoluto” para proteger a la ciudadanía, “alineados siempre a los principios de desarrollo y bienestar de esta nueva era”.

Finalmente, reconocieron al secretario de Seguridad Estatal, Óscar Alberto Aparicio, así como al gobernador del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, por su apoyo, confianza, respaldo y atención constante hacia la protección y tranquilidad del municipio.

El caso del exmunícipe no es aislado. En lo que va de 2026 suman tres presidentes municipales en funciones detenidos en Chiapas. La captura del sábado se suma a la de Ernesto Cruz Díaz, alcalde de Cintalapa detenido el 5 de enero de 2026, señalado por corrupción, abuso de autoridad y presuntos vínculos con grupos criminales.

De igual manera, en mayo pasado fue detenida Blanca Yaneth Chiu López, entonces presidenta municipal de Jiquipilas, por acusaciones de delito de extorsión agravada.

A nivel nacional suman al menos 15 alcaldes detenidos como resultado de la Operación Enjambre, dispositivo que puso en marcha el Gobierno federal desde el 22 de noviembre de 2024.