‘Hablen con ella’, pide Sheinbaum a Morena tras enojo de Tatiana Clouthier

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a Morena abrir diálogo con la extitular del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), Tatiana Clouthier, quien emprendió un nuevo movimiento en rechazo a la designación de Clara Luz Flores como coordinadora de la 4T en Nuevo León rumbo a la elección de 2027, puesto al que también aspiraba.

La mandataria reiteró que tampoco intervendrá en este caso, porque a quien le corresponde resolverlo es al partido, en referencia a la dirigente, Ariadna Montiel, y la secretaria de Alianzas, Citlalli Hernández.

Además, se pronunció en respaldo al método de encuesta que se utiliza para medir la popularidad de los posibles candidatos entre la población.

“Ya que hablen con ella las compañeras de Morena. Es ya un asunto de Morena. Yo lo que pienso es que la encuesta es la mejor forma de ver quién puede ser el coordinador o coordinadora de un particularmente Morena, pero cualquier partido político. Porque es lo que opina la gente. Porque uno puede tener una percepción como persona, pero en la encuesta pues te da la opinión de la gente”, declaró.

A pesar del diferendo y las expresiones de molestia de la exfuncionaria federal, Sheinbaum Pardo afirmó que tiene una percepción positiva de Clouthier y también de Clara Luz Flores.

“Yo tengo la mejor opinión de Tatiana. Clara Luz también, ella trabajó con el presidente López Obrador en la Secretaría de Seguridad y ahora estuvo a cargo de asuntos religiosos aquí en la Secretaría de Gobernación y tengo la mejor opinión de las dos”, dijo.

Incluso se mostró abierta a recibir a Clouthier, como lo ha solicitado, para conversar; sin embargo, aclaró que no intervendrá en ningún asunto partidista.

“Si ella desea platicar conmigo, siempre podemos platicar. Yo de verdad la tengo en la mejor consideración, hizo un gran trabajo al frente del Instituto de Mexicanos en el Exterior y podemos encontrarnos y platicar. Pero ya el tema directamente de las candidaturas, de las coordinaciones, de todo eso pues no me corresponde a mí. Y no me voy a meter”, afirmó.

Sobre la otra inconformidad en el estado de Guerrero, donde Félix Salgado Macedonio pide una encuesta espejo para contradecir los resultados de popularidad que dieron la coordinación a Beatriz Mojica en aquella entidad, la mandataria opinó: “Las ambiciones personales no deben ser motivo de disputa”.

Por otro lado, reiteró el respaldo a que se mantenga la designación de Jasmine Bugarín en el estado de Nayarit, la cual fue puesta en duda debido a que nació en Estados Unidos, lo cual contrasta el llamado e incluso reforma recientemente aprobada para que se garantice que los presidentes y gobernantes sólo tengan nacionalidad mexicana.

Aunque en una conferencia de la semana pasada se aseguró que Bugarín ya había tramite su renuncia de nacionalidad estadounidense desde hace varios años, se supo que apenas acudió a formalizar el trámite.

Al respecto, Sheinbaum Pardo recordó que la concepción de ‘mexicano por nacimiento’ no sólo aplica para quienes nacieron dentro del territorio nacional, sino también aquellos que se consideran mexicanos por nacimiento vía trámite.

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FGR