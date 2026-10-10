Mario Delgado reconoce a estudiantes del Conalep distinguidos con Presea Bernardo Quintana Arrioja

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, reconoció a las y los estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) distinguidos con la Presea Ing. Bernardo Quintana Arrioja 2026 por poner sus conocimientos al servicio de la sociedad, desarrollar soluciones a problemáticas comunitarias y demostrar que la educación contribuye a transformar la vida de las personas.

En la edición 2026 participaron 573 estudiantes de toda la República. Además de las cuatro preseas principales, se entregaron 15 medallas ICA y 13 menciones honoríficas a estudiantes de diversas entidades, en colaboración con la Fundación de Apoyo a la Juventud, I.A.P., que ha impulsado esta distinción durante 35 años.

A la izquierda, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo. ı Foto: Cortesía

Daniel Gibrán Rodríguez Solís, de Baja California Sur, recibió la Presea en la categoría Impacto comunitario, por su desarrollo como paramédico y la adaptación de un motor para vehículos de emergencia. Vanessa Jolye Nájera Cisneros, del plantel Aztahuacán de la Ciudad de México, fue reconocida en Resistencia y justicia social, por su activismo y excelencia académica.

En Innovación científica, Joel Pérez Velázquez, de Torreón, Coahuila, fue distinguido por rehabilitar computadoras para comunidades vulnerables, desarrollar una pulsera para prevenir caídas en personas adultas mayores e impulsar un proyecto para el cuidado del agua. Alejandro Bastida Bastida, de Saltillo, Coahuila, recibió el reconocimiento por sus investigaciones sobre problemas de salud relacionados con infartos, así como la publicación y difusión de sus investigaciones en alianza con instituciones como la Universidad de Cambridge.

El director general del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete, expresó su orgullo por las y los jóvenes que utilizan lo aprendido para contribuir a su entorno. Destacó que estos reconocimientos representan un punto de partida para alcanzar nuevas metas y mantener el compromiso de construir una sociedad más justa y solidaria.

Por su parte, Mario Delgado que el Bachillerato Nacional promueve una formación integral que vincula los conocimientos científicos, tecnológicos y profesionales con valores como la solidaridad, la honestidad y la responsabilidad social, para que las juventudes contribuyan al bienestar colectivo.

Subrayó que las historias de las y los estudiantes distinguidos reflejan el sentido humanista de la educación, al convertir el aprendizaje en acciones concretas en favor de la salud, la justicia social, la innovación y el desarrollo comunitario.

cehr