Durante el foro "La Representación Proporcional en México. Perspectivas y dilemas", desde el Auditorio del Instituto Nacional Electoral

En medio de la disputa por los criterios para asignar las diputaciones plurinominales rumbo a la elección de 2027, el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano dejaron vacíos sus lugares en la mesa de representantes de partidos políticos del foro organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), en la que se discutió la aplicación de los límites de sobrerrepresentación y la distribución de las 200 curules de representación proporcional.

Aunque las ocho fuerzas políticas con registro nacional fueron invitadas, solo acudieron PT, Partido Verde, Morena, Paz y Somos. La consejera Norma Irene de la Cruz, quien fue moderadora, confirmó las ausencias.

Ernesto Guerra Mota, representante de Paz, cuestionó que tres partidos nacionales no acudieran a debatir un asunto que deberá resolver el organismo.

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“No me asombra que ni me sorprende que tres partidos políticos nacionales no estén aquí. Solo vean quiénes son para que lo tengan en mente”, expresó.

El INE abrió sus puertas al partido Somos para criticar la "sobrerrepresentación". Además de Woldenberg, asesor de ese partido, estuvieron las aliadas de Claudio X González y la Marea Rosa: Jaqueline Peschard y Mariana Calderón Aramburu (CNLE-ANIE) https://t.co/Xqnbs9hY7h pic.twitter.com/M9mCAg7YSA — Nancy Flores 🇵🇸 (@Nancy_FloresN) November 26, 2026

Guerra consideró que la fórmula constitucional ha generado distorsiones en distintas elecciones y pidió una revisión integral de los criterios. Reconoció, sin embargo, que el artículo 54 establece que la verificación de la sobrerrepresentación debe darse por partido y “no por coalición”.

Desde Somos, Marco Antonio Baños Martínez defendió revisar los criterios del INE, pues a su juicio la distribución de curules en 2024 distorsionó la voluntad expresada en las urnas.

Aseguró que Morena, PT y Verde obtuvieron 54 por ciento de los votos, pero concentraron 73 por ciento de las diputaciones, lo que les permitió una mayoría legislativa desproporcionada.

“No queremos un voto más de los que se reciban por cada partido político, ni uno más, pero tampoco ni uno menos”, planteó.

Baños sostuvo que la representación proporcional debe garantizar que los votos de las minorías se reflejen en la Cámara y cuestionó que las coaliciones sean tratadas como una sola fuerza en algunas etapas del proceso y separadas al distribuir las diputaciones.

En contraste, los representantes de PT, Verde y Morena coincidieron en que las diputaciones se asignen por partido y no por coalición.

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MSL