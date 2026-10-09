‘Felifer’ Macías se perfila como candidato del PAN en Querétaro rumbo al 2027.

Felipe Fernando “Felifer” Macías, sería el ganador de la encuesta realizada por el Partido Acción Nacional (PAN) para definir al coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Querétaro, informaron medios nacionales.

De esta forma el actual alcalde de Querétaro se perfiló como el representante de Acción Nacional rumbo a la contienda por la gubernatura, que está encabezada por el panista Mauricio Kuri.

La presunta definición en favor de Felifer Macías se dio a conocer luego de una reunión entre liderazgos panistas celebrada este viernes, según reveló una fotografía en la que aparece Felipe Fernando acompañado por el dirigente estatal del PAN en la entidad, Martín Arango.

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Se tiene previsto que el anuncio oficial sobre el resultado del proceso interno del PAN ocurra en los próximos días, según señaló el medio Quadratín.

Durante la contienda interna también habían sido mencionados otros perfiles de la militancia panista, entre los que se encontraban Luis Nava, Agustín Dorantes y Josué Guerrero.

La determinación en favor del alcalde se da en medio de las conversaciones entabladas entre los distintos liderazgos del partido con el objetivo de mantener la unidad interna de cara al próximo proceso electoral.

Querétaro es una de las 17 entidades que renuevan gubernatura. En dicho proceso electoral se prevé la participación de cerca de 100 millones de ciudadanos.

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JVR