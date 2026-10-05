Querétaro omitió cooperación en seguridad por academia policial; requiere aval federal: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que la Academia Internacional de Capacitación Policial de Querétaro debe someterse al Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG), debido a que el proyecto contempla cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero y requiere autorización previa conforme a la Ley de Seguridad Nacional.

El pronunciamiento ocurrió después de que la Cancillería recibió, el 25 de septiembre, un oficio del gobierno de Querétaro sobre la visita del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, programada para el 2 de octubre, con el propósito abordar “diversos temas de interés común”.

Aunque la comunicación remitida por la administración de Mauricio Kuri González precisó que la visita “no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia”, la SRE afirmó que el proyecto sí prevé cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero, por lo que requiere revisión del Grupo de Alto Nivel de Seguridad.

Asimismo, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el canciller Roberto Velasco Álvarez habló con el gobernador de Querétaro y le ofreció el acompañamiento de la SRE durante el trámite, “en un ánimo de coordinación institucional”.

“México y los Estados Unidos mantienen una sólida colaboración en materia de seguridad, basada en el respeto a la soberanía y la integridad territorial, el respeto y la confianza mutuos, la responsabilidad compartida y diferenciada, y la cooperación sin subordinación”, reiteró la Cancillería.

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cehr