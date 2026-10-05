Ejército de EU prueba tecnología antidrones en frontera con México ante aumento de incursiones de cárteles

Soldados estadounidenses alistan un dron, desde la frontera con México, en Arizona.

El Ejército de Estados Unidos intensificó las pruebas de tecnología para detectar y neutralizar drones cerca de la frontera con México, después de registrar 378 incursiones de aeronaves no tripuladas durante un periodo de 30 días, de acuerdo con información obtenida por Reuters entre mandos militares estadounidenses.

Durante el ejercicio Falcon Peak, realizado en septiembre en el campo de pruebas de Yuma, Arizona, empresas de defensa exhibieron radares, interceptores, sistemas autónomos de armas y otros equipos diseñados para localizar, seguir o destruir aparatos pequeños.

Las maniobras formaron parte de una operación del Comando Norte de Estados Unidos enfocada en escenarios similares a los que existen en la zona limítrofe.

Soldados estadounidenses alistan un dron, desde la frontera con México, en Arizona. ı Foto: Reuters

Reuters señaló que mandos del Ejército atribuyen buena parte de esos vuelos a equipos comerciales que organizaciones criminales utilizan para vigilar movimientos relacionados con contrabando y tráfico de personas.

El general de brigada Brian Filler, subcomandante de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur, afirmó que la tendencia mantiene un comportamiento ascendente.

“Estamos viendo principalmente drones comerciales disponibles en el mercado”, declaró Filler.

Según el mando, estos aparatos suelen llevar cámaras y las fuerzas estadounidenses han observado su presencia junto con desplazamientos a través de la línea internacional.

Un solado estadounidense cerca de la frontera con México, en Arizona. ı Foto: Reuters

Emplean láser para derribar drones en frontera

Además de las pruebas efectuadas en Arizona, las fuerzas estadounidenses ya emplean armamento láser contra aeronaves que se relacionan con actividades ilícitas.

El Pentágono informó en septiembre que había derribado 11 aparatos con el sistema Army Multipurpose High-Energy Laser desde su despliegue en la zona fronteriza durante agosto.

Cifras difundidas entonces ampliaron la dimensión de estas operaciones. Más de 300 drones quedaron neutralizados desde el inicio de 2026 mediante sistemas cinéticos y no cinéticos en apoyo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Sólo durante agosto, las fuerzas militares estadounidenses inutilizaron más de 100.

Toma aérea de la frontera entre México y Estados Unidos, a la altura de Ciudad Juárez, Chihuahua. ı Foto: Reuters

Las autoridades no precisaron dónde ocurrieron los ataques con láser ni aclararon si las aeronaves se encontraban sobre territorio estadounidense o mexicano.

EU busca replicar velocidad con que Ucrania se adapta a defensa antidrones

La nueva fase de ensayos busca incorporar las lecciones de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde el uso masivo de vehículos aéreos no tripulados aceleró el desarrollo de métodos de ataque, detección e intercepción.

Los responsables estadounidenses aclararon que los equipos empleados por organizaciones criminales en la frontera no tienen el nivel de sofisticación observado en campos de batalla como Ucrania o Medio Oriente.

Fotografía ilustrativa de un dron. ı Foto: Cuartoscuro

Para el general de brigada Matt Ross, director de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial 401, el objetivo no consiste únicamente en adquirir nuevos dispositivos, sino en reducir los tiempos necesarios para adaptar la respuesta militar.

“Lo que realmente deberíamos hacer es replicar ese proceso”, señaló al referirse a la rapidez con la que Ucrania modifica sus capacidades frente a nuevas amenazas.

El campo de Yuma quedó además como instalación permanente para evaluar sistemas contra pequeñas aeronaves no tripuladas.

Las pruebas contemplan tecnologías de sensores, interferencia electrónica y neutralización física, con escenarios que reproducen las condiciones naturales de la frontera sur estadounidense.

Frontera de México y Estados Unidos ı Foto: Reuters

México y Estados Unidos mantienen coordinación mediante intercambio de información y operaciones espejo a ambos lados de la frontera, según declaraciones de la Secretaría de la Defensa.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha advertido que cualquier acción unilateral estadounidense dentro de territorio nacional constituiría una grave violación a la soberanía.

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