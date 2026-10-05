No hay evidencias de presunto ataque a Guardia Costera de EU desde frontera mexicana: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que hasta ahora no se han presentado pruebas del ataque que la Guardia Costera de Estados Unidos acusó haber recibido desde la frontera mexicana.

Este fin de semana, el Embajador de la Unión Americana en México, Ronald Johnson, afirmó que elementos estadounidenses fueron atacados a tiros desde el lado mexicano. A partir de ello, se organizó un operativo espejo para que fuerzas de seguridad de ambos países recorran la frontera.

Consultada al respecto durante su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo que se han solicitado las evidencias del reporte; sin embargo, éstas no se han hecho llegar y tampoco se han identificado disparos por parte de las autoridades mexicanas.

“Nosotros hemos pedido pues todas las evidencias de que esto fue así porque no tenemos evidencia. Ningún elemento de la Guardia Nacional, de la Defensa de la Marina ha detectado que haya disparos de la frontera mexicana hacia la frontera de Estados Unidos”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

A pesar de ello, el almirante secretario de Marina, Raymundo Morales, el general secretario de Defensa, Ricardo Trevilla y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se pusieron en contacto con el Comando Norte y la Guardia Costera para realizar recorridos de manera paralela.

“Para evitar cualquier situación de estas, lo que les planteó el general secretario, el almirante secretario, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de manera directa al Comando Norte y a la Guardia Costera, pues es que se hicieran operaciones espejo para que no hubiera ningún problema. Pero no tenemos ninguna evidencia que nos hayan dado de que en efecto hubo estos disparos de arma de fuego. Pero para prevenir cualquier situación, ya se hizo un operativo espejo”, expuso.

Claudia Sheinbaum Pardo explicó que con esta operación se realizan recorridos a lo largo y ancho del Río Bravo.

En su reporte de lo ocurrido, el embajador norteamericano aseguró que el patrullaje también busca dificultar la operación de las organizaciones criminales y ‘terroristas’ e incluso aseguró que “en cualquiera de los dos lados de la frontera será abordada rápidamente”.

La Defensa informó que esta ‘Operación Concurrente’ inició con el despliegue de 500 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, así como el sobrevuelvo de os helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea, drones y equipos antidron móviles y semifijos.

“Este mecanismo de cooperación bilateral se conduce bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos”, expresó la dependencia.

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FGR