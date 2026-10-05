Academia de Querétaro: así ha colaborado EU en la capacitación policial desde 2009

La Academia Internacional de Capacitación Policial de Querétaro, cuya primera piedra provocó este lunes un reclamo de la presidenta Claudia Sheinbaum al gobernador Mauricio Kuri y al embajador Ronald Johnson, no inaugura la participación de Estados Unidos en la formación de cuerpos de seguridad mexicanos. Documentos oficiales de ambos países registran desde 2009 asistencia estadounidense a centros penitenciarios, planteles estatales, programas de entrenamiento y procesos de acreditación que alcanzaron decenas de instituciones en gran parte del país.

El mismo proyecto de Querétaro tiene un antecedente directo a menos de 300 kilómetros. Hace 15 años, Puebla comenzó la construcción de un centro nacional para formar policías bajo el esquema de la Iniciativa Mérida, con participación de Estados Unidos en la construcción del complejo, entrega de equipo y preparación especializada.

Documentos entregados al Senado de Estados Unidos muestran que la participación estadounidense no se limitó a impartir cursos. La Iniciativa Mérida apoyó el desarrollo de la academia poblana como un centro nacional de formación policial y Washington coordinó con México la posible asignación de asesores de alto nivel para trabajar con los instructores y elevar las capacidades del plantel.

Un informe posterior presentado ante el Congreso estadounidense precisó que la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia del Departamento de Estado fortaleció las academias de Puebla, Chihuahua, Sonora y Nuevo León mediante equipo y materiales de capacitación. Para entonces, Estados Unidos había destinado alrededor de mil 200 millones de dólares de la Iniciativa Mérida a equipamiento, formación y desarrollo institucional en México.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México junto a Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro ı Foto: Cuartoscuro

Años después, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos utilizó esas instalaciones para impartir cursos de operaciones tácticas a elementos mexicanos. Un informe del gobierno poblano registró que 128 policías federales de la entonces División de Gendarmería participaron en uno de esos entrenamientos.

Querétaro tampoco inició ahora su relación con agencias estadounidenses para formar policías. En mayo de 2019, el Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado obtuvo, con apoyo de la Iniciativa Mérida, una acreditación de la Comisión para la Acreditación de Agencias de Seguridad Pública (CALEA por sus siglas en inglés).

La cooperación llegó incluso al mismo complejo Rhino donde ahora se construirá la Academia Internacional. En febrero de este año, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia impartieron ahí el curso “Detención de Fugitivos”, con 55 horas de preparación teórica y práctica.

Ese programa entregó constancias a 40 elementos. Quince pertenecían a Interpol México, otros 15 a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y 10 a la Policía Estatal de Querétaro. La Fiscalía estatal informó entonces que 270 agentes queretanos habían recibido entrenamiento de corporaciones extranjeras durante los cuatro años anteriores.

Antes que Puebla, Estados Unidos participó en otro proyecto de formación, aunque dirigido al sistema penitenciario. En 2009 abrió en Xalapa, Veracruz, la Academia Nacional de Administración Penitenciaria dentro del proceso de transformación de las cárceles federales apoyado por la Iniciativa Mérida.

El logo del Departamento de Estado; al fondo, la bandera de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos documentó que 115 instructores mexicanos recibieron capacitación y certificación en la Academia Penitenciaria de Nuevo México antes de regresar al país. Posteriormente prepararon a cerca de 900 nuevos oficiales en las instalaciones de Xalapa.

También las academias estatales formaron parte de la estrategia. Informes estadounidenses identificaron a Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas entre los primeros estados prioritarios para recibir instructores, asistencia técnica y equipo. Washington incluso planteó colocar asesores policiales experimentados en algunos planteles para apoyar a sus cuerpos docentes.

Con el paso de los años, el respaldo cambió de grandes entregas de equipo hacia capacitación, certificaciones y desarrollo institucional. Las certificaciones de CALEA se convirtieron en uno de los instrumentos utilizados para homologar procedimientos de instituciones mexicanas con estándares internacionales.

Para enero de 2024, la Embajada estadounidense reportaba colaboración con 71 instituciones de seguridad pública de 26 entidades para alcanzar esas acreditaciones. Querétaro figuraba entre los estados que habían obtenido el reconocimiento Triple Arco, reservado para aquellos que acreditan de manera conjunta a su corporación policial, centro de comunicaciones y academia.

Elemento de seguridad mexicano en imagen ilustrativa ı Foto: FSPE GTO

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LMCT