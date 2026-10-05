Kuri sí informó a Cancillería sobre visita de embajador de EU a Querétaro

Siete días antes de que Mauricio Kuri y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, colocaran la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro, el gobierno estatal notificó formalmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre la visita del diplomático, aunque aseguró que el encuentro tendría únicamente efectos protocolarios y que no implicaría mecanismos directos de cooperación en seguridad.

El oficio, fechado el 23 de septiembre, fue recibido por la Secretaría Particular de la Cancillería el día 25, a las 09:30 horas, una semana antes de la visita de Johnson a Querétaro. En el documento enviado al secretario Roberto Velasco Álvarez, Kuri informó que el embajador acudiría a la entidad el 2 de octubre para abordar “diversos temas de interés común”.

La comunicación adquiere relevancia después de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes que el gobernador no notificó a Cancillería sobre la colocación de la primera piedra y cuestionó que el representante estadounidense participara en un proyecto de capacitación policial sin intervención del Gobierno federal. “Se puede recibir capacitación y se puede recibir equipo, pero tiene que pasar todo por la Cancillería”, sostuvo durante su conferencia.

En esa misma intervención, la presidenta señaló que cualquier acuerdo de capacitación entre un gobierno extranjero y una administración estatal requiere autorización previa de la SRE. También cuestionó que Kuri convocara a Johnson y no al Gabinete de Seguridad para un proyecto relacionado con delincuencia organizada, materia que calificó como federal, aunque descartó que los hechos constituyeran por sí mismos un delito.

La cooperación entre los Estados Unidos y #Querétaro en materia de formación policial especializada, tiene ahora una casa en nuestro estado: la Academia Internacional de Capacitación Policial.



Hoy colocamos la primera piedra de este espacio donde continuaremos con el esfuerzo… pic.twitter.com/ZMXlbgA1a4 — Mauricio Kuri (@makugo) October 3, 2026

Frente a esas declaraciones, el documento acredita que Cancillería sí tuvo conocimiento anticipado de la visita del embajador a Querétaro. No demuestra, sin embargo, que la dependencia federal hubiera recibido información específica sobre la academia, pues el escrito no menciona la construcción del complejo, la colocación de la primera piedra ni algún programa de capacitación policial.

El propio gobierno queretano delimitó expresamente el alcance del encuentro en el oficio. “La interacción de los servidores públicos locales y el agente diplomático en el marco de dicha visita tendrá efectos protocolarios y no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia”, señala el documento firmado por Kuri.

La descripción contrasta con la forma en que las autoridades queretanas presentaron después el acto del 2 de octubre. La Fiscalía General del Estado informó que el gobernador agradeció la colaboración del Gobierno de Estados Unidos para que Querétaro albergara proyectos destinados a fortalecer sus instituciones de seguridad, mientras Johnson calificó el esquema como una colaboración “sin precedentes” y llamó a compartir capacitación, tecnología e inteligencia.

Según la propia Fiscalía estatal, la Academia Estatal de Interdicción será la primera instalación de su tipo en México y América Latina y tendrá como objetivo capacitar a cuerpos de seguridad para detectar drogas, armas, recursos de procedencia ilícita y otras formas de contrabando. El secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro, Iován Elías Pérez Hernández, definió el proyecto como una nueva etapa para “el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de seguridad”.

Desde su primer párrafo, el oficio enviado a la SRE establece además que la notificación se realizó “en cumplimiento de lo instruido por el Consejo de Seguridad Nacional”, mediante el documento STCSN/0065/2026, con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional en asuntos relacionados con cooperación internacional. Más adelante, el gobierno estatal cita entre los fundamentos de la comunicación el Entendimiento Bicentenario para Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras y los acuerdos alcanzados dentro del diálogo de alto nivel sobre seguridad de 2023.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa:



1.Esta Secretaría reitera que, conforme a la Ley de Seguridad Nacional, para cualquier capacitación o proyecto de cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero debe solicitarse el visto bueno previo del Grupo de… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 6, 2026

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LMCT