Carlos Salinas reaparece para hablar de México con estudiantes de Harvard

El expresidente Carlos Salinas de Gortari reapareció públicamente en la Universidad de Harvard para debatir la situación de México.

El expresidente Carlos Salinas de Gortari reapareció en la Universidad de Harvard para encabezar la conferencia “ Hablemos de México ”, donde abordó la situación actual y el futuro del país con estudiantes.

Durante el encuentro, el exmandatario priista compartió la ponencia con Diego Salazar, estudiante de la Maestría en Administración Pública de la Harvard Kennedy School y copresidente de la Asociación de Estudiantes Mexicanos de la Universidad de Harvard (HUMAS).

La presentación de Salinas de Gortari generó atención en el ámbito público, debido a sus escasas apariciones en espacios comunitarios e internacionales durante los últimos años.

A diferencia de otros exmandatarios mexicanos, el político ha mantenido un perfil alejado de los medios de comunicación y de los foros políticos en el marco de los gobiernos de la denominada Cuarta Transformación.

Tras la charla, Diego Salazar difundió diversas fotografías de la reunión mediante sus redes sociales, en las cuales expresó su agradecimiento hacia el expresidente por acudir a la invitación de la agrupación académica.

“Presidente, muchas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros sus ideas y experiencias”, escribió Diego Salazar en la red social X.

Recibimos al Presidente Carlos Salinas de Gortari en @harvard para conversar con la comunidad estudiantil mexicana 🇲🇽



Presidente, muchas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros sus ideas y experiencias. pic.twitter.com/UuX85lfp6w — Diego Salazar (@DiegoSalaazar11) October 5, 2026

La aparición pública de Salinas de Gortari se sumó a las que realizaron la semana pasada los expresidentes Andrés Manuel López Obrador y Flipe Calderón.

Cabe señalar que el expresidente de México cursó la Maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard en el año 1973.

Carlos Salinas de Gortari gobernó México en el periodo de 1988 a 1994, sexenio marcado por la modernización liberal y acontecimientos de alta volatilidad política.

Tras asumir la presidencia bajo cuestionamientos de fraude electoral en los comicios de 1988, la administración Salinas impulsó reformas estructurales de gran calado.

Destacan la firma e entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, la privatización masiva de empresas estatales, como Telmex y la banca comercial, y la autonomía otorgada al Banco de México.

En lo social, se implementó el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) para abatir la pobreza marginal.

El último año de su sexenio, se caracterizó por graves crisis políticas e insurrecciones armadas que desestabilizaron al país, incluyendo el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas y los asesinatos del candidato presidencial oficialista Luis Donaldo Colosio y del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu.

Su gestión concluyó en vísperas del colapso financiero conocido como el “Error de Diciembre”, detonando una severa crisis económica al inicio de la siguiente administración.

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JVR