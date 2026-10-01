Sheinbaum defiende a AMLO de críticas tras su reaparición pública

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió en defensa del exmandatario Andrés Manuel López Obrador ante las críticas que su reaparición generó en sus opositores, a los que dijo que no habrá recursos que alcancen para atacar a su antecesor.

Al comparar que las reacciones ante el nuevo mensaje de Obrador y las participaciones de otros expresidentes, como Vicente Fox o Felipe Calderón, no es la misma, refirió que el mensaje del morenista dejó ver el “odio” de quienes no comparten su ideología.

“Y ahora el presidente López Obrador saca un video, un libro y bueno, es largo el video, su intervención y habla de muchos temas y se ponen, es una cosa, el odio le sale así del páncreas, se van a enfermar, respiren hondo, la verdad”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: Veinte legislaturas estatales ya la avalaron Reforma de nacionalidad única alcanza votos necesarios de congresos estatales para ser constitucional

Afirmó que hay una “obsesión” por el expresidente, debido a que siempre hay un sector exponiendo hipótesis sobre su presunta muerte o sobre otras actividades, incluso si ha cobrado la pensión para adultos mayores.

El exmandatario Andrés Manuel López Obrador ı Foto: Captura de pantalla

“Ya dejó el gobierno, ya está publicando libros y es la obsesión, es una obsesión. Que si ya fue a cobrar su tarjeta de bienestar, que si ya -toco madera- falleció, que si todo, todo, todo, todo”, dijo.

Afirmó que la población aprecia a Obrador y eso no cambiará, a pesar de los planes que sus opositores ejecuten para cambiarlo.

“¿Y cómo tengo la certeza? Porque tengo la certeza de que López Obrador está en el corazón del pueblo de México y de ahí no va a salir nunca, nunca, porque fue un gran dirigente y un gran presidente. 50 años dedicados a la política sin fallarle al pueblo. Eso no lo olvida nadie. Por más que gasten sus dineros para atacar a López Obrador, no van a poder. No van a poder”, afirmó.

AMLO reaparece y anuncia nuevo libro

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció su nuevo libro al que tituló Pueblo a través de un video compartido en sus redes sociales la noche del miércoles.

“Con estos dos libros termino de sustentar lo que denominamos Humanismo Mexicano, concepción y modelo alternativo aplicado por el movimiento de la Cuarta Transformación, cuya esencia se puede definir en una frase: por el bien de todos, primero los pobres”, dijo.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT