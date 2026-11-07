Controlan incendio en el tiradero del Bordo de Xochiaca en Neza; fuego afectó 5 hectáreas

Un incendio registrado durante la madrugada de este sábado 7 de noviembre en el tiradero municipal de Nezahualcóyotl, ubicado en el Bordo de Xochiaca, fue controlado luego de varias horas de trabajos por parte de los cuerpos de emergencia. El fuego afectó una superficie aproximada de cinco hectáreas.

El Gobierno municipal informó que el siniestro fue detectado alrededor de las 4:30 horas y que, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas. Las labores para sofocar las llamas requirieron la intervención coordinada de bomberos y personal de Protección Civil de distintos municipios.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego comenzó en una pequeña construcción utilizada como cocina por integrantes de una de las organizaciones dedicadas a la recuperación y selección de residuos sólidos.

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Posteriormente, las llamas se extendieron hasta alcanzar una superficie aproximada de cinco hectáreas.

TARJETA INFORMATIVA



CONTROLADO EL INCENDIO EN EL TIRADERO MUNICIPAL; NO SE REPORTAN PERSONAS LESIONADAS.



El Gob. Municipal de Nezahualcóyotl informa que el incendio detectado en el Bordo de Xochiaca, se encuentra controlado gracias a la intervención de los cuerpos de emergencia pic.twitter.com/kJKklOijfr — Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl (@GobNeza) November 7, 2026

¿Cuántos elementos participaron para controlar el incendio en Neza?

En las labores para atender la emergencia participaron aproximadamente 180 personas, entre ellas integrantes de los cuerpos de Bomberos y Protección Civil de Nezahualcóyotl, así como equipos de emergencia de Chimalhuacán y Ecatepec.

También se sumaron elementos de la Guardia Nacional y de Protección Civil del Estado de México, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar el fuego y evitar que continuara extendiéndose en el tiradero.

Una vez controlado el incendio, los trabajos se concentraron en la remoción de los materiales afectados y la atención de puntos de calor, con el objetivo de evitar que las llamas se reavivaran.

Aunque el incendio ya fue controlado, el personal de emergencia permanece en la zona para concluir las labores y verificar que las condiciones sean seguras.

El Gobierno municipal de Nezahualcóyotl reconoció la participación de las instituciones que atendieron el siniestro y agradeció el trabajo de los equipos de emergencia que intervinieron durante la madrugada.

La autoridad reiteró que, hasta el momento no se tenía reporte de personas lesionadas.

🔥🚒 INCENDIO EN EL BORDO DE XOCHIACA 🚒🔥



Bomberos de Neza, Ecatepec y Chimalhuacán combaten el fuego; el humo se ve a kilómetros.#Nezahualcóyotl #Edomex #ChismososDeLaZonaSur pic.twitter.com/hAca3mYiGf — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) November 7, 2026

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MSL