Choque múltiple e incendio provocan caos vial en la México - Querétaro | VIDEO

Un choque múltiple registrado la mañana de este viernes 30 de octubre provocó un fuerte incendio y afectaciones a la circulación en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 81, en el municipio de Jilotepec, Estado de México, con dirección a la Ciudad de México.
De acuerdo con los primeros reportes, en el accidente estuvieron involucrados tractocamiones, una camioneta y automóviles particulares.
Tras el impacto, al menos uno de los vehículos comenzó a incendiarse, por lo que cuerpos de emergencia acudieron al sitio para controlar las llamas y atender a las personas afectadas.
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La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tepeji del Río reportó que el accidente dejó una persona fallecida y siete lesionadas, quienes fueron valoradas y atendidas en el lugar.
Los cuerpos de emergencia también realizaron labores de enfriamiento y control de riesgos para evitar que el incendio provocara mayores afectaciones.
¿Dónde ocurrió el accidente en la México-Querétaro?
El percance ocurrió en las inmediaciones del kilómetro 81 de la autopista México-Querétaro, en el tramo correspondiente a Jilotepec, Estado de México. La zona presentó importantes afectaciones debido a las maniobras de los equipos de emergencia y al retiro de las unidades involucradas.
Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó inicialmente sobre una reducción de carriles en ambos sentidos debido a la atención del choque por alcance múltiple y el incendio. La dependencia pidió a los automovilistas disminuir la velocidad y atender las indicaciones del personal vial.
Por su parte, la Guardia Nacional reportó un cierre de circulación con dirección a la Ciudad de México cerca del kilómetro 79+900, además de afectaciones en un carril hacia Querétaro. Como alternativa, recomendó utilizar la carretera estatal Tepeji del Río-Tula.
¿Cómo está la circulación en la México-Querétaro?
Tras varias horas de trabajos, CAPUFE informó que la circulación fue restablecida con reducción de carriles en ambos sentidos, aunque permanecía carga vehicular debido a las maniobras para retirar las unidades siniestradas.
Ante estas condiciones, se recomienda a los automovilistas que circulan por la zona tomar precauciones, reducir la velocidad y considerar posibles retrasos, especialmente quienes se dirigen hacia la Ciudad de México.
Las autoridades mantienen los trabajos en el punto del accidente para retirar los vehículos involucrados y normalizar completamente el tránsito en este tramo de la autopista.
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MSL