Línea B del Metro CDMX ya funciona tras reparaciones por incendio

Un tren circula en la Línea B del Metro de la Ciudad de México.

Tras una serie de reparaciones que se extendieron por alrededor de 14 horas, el Metro de la Ciudad de México restableció el servicio en la Línea B, informó el director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava Suárez.

Luego de los trabajos para reparar un tramo de la Línea B afectado por un incendio de basura, minutos antes de las 22:00 horas se reanudó la circulación en las 11 estaciones que permanecían cerradas desde el inicio de las operaciones de este 4 de noviembre.

“Ya restablecimos el servicio en toda la Línea B del Metro. Concluyeron las reparaciones del cableado eléctrico y la fibra óptica, así como las pruebas con trenes, sin presentar fallas”, informó Rubalcava Suárez, quien aseguró que las operaciones de este 5 de noviembre iniciarán sin contratiempos .

Ya restablecimos el servicio en toda la Línea B del @MetroCDMX. Concluyeron las reparaciones del cableado eléctrico y la fibra óptica, así como las pruebas con trenes, sin presentar fallas.



A nombre de nuestra Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, agradecemos a las y los usuarios su… pic.twitter.com/HRjscBzqJP — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) November 5, 2026

A las 05:19 horas, el Metro advirtió a usuarios sobre las afectaciones al servicio derivadas de un incendio presuntamente provocado por una persona en situación de calle entre las estaciones Deportivo Oceanía y Oceanía.

Debido a los daños provocados al cableado del medio de transporte, el Metro ofreció servicio provisional entre Buenavista y Oceanía, en ambas direcciones, y suspendió la circulación de trenes en 11 estaciones:

Deportivo Oceanía

Bosque de Aragón

Villa de Aragón

Nezahualcóyotl

Impulsora

Río de los Remedios

Múzquiz

Ecatepec

Olímpica

Plaza Aragón

Ciudad Azteca

Unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), facilitaron el traslado de usuarios afectados entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón; en tanto, la Línea 1 del Mexibús brindó servicio gratuito entre Ciudad Azteca y Oceanía, mientras que la Línea 2 conectó Las Américas con la estación Nezahualcóyotl en un recorrido por el Circuito Exterior Mexiquense.

Adrián Rubalcava reconoció a los más de 50 trabajadores y trabajadores del STC que laboraron “ininterrumpidamente” desde la madrugada para reparar los desperfectos.

“Su profesionalismo, compromiso e inmediata intervención hicieron posible restablecer la operación”, escribió en la red social X.

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cehr