Línea 3 del Metro tendrá renovación integral; prevén inversión superior a 40 mil mdp

La Línea 3 del Metro será sometida a una renovación integral que requerirá una inversión estimada de más de 40 mil millones de pesos, incluirá la sustitución de trenes y sistemas; la rehabilitación de estaciones y mejoras de accesibilidad, además de una intervención extensa en la zona de Indios Verdes a La Raza, donde existe una falla geológica que requiere atención, adelantó el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor García Nieto.

Durante su comparecencia ante el Congreso capitalino, el funcionario explicó que el proyecto se encuentra en preparación y que será en 2027 cuando se avance en la intervención.

Aunque todavía no se cuenta con una cifra definitiva, sostuvo que se busca renovar la línea completa sin suspender de manera prolongada el servicio que utilizan diariamente miles de personas.

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“Lo que se quiere es no detener el servicio y cerrar tramos grandes de estaciones, sino mantener en funcionamiento casi la totalidad del servicio en Línea 3”, señaló.

Te contamos cómo recuperar objetos perdidos en las instalaciones del Metro de CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

El plan contempla trabajar simultáneamente en cuatro frentes, con intervenciones durante las noches, los fines de semana y, eventualmente, en periodos vacacionales.

La intención es que las estaciones puedan cerrar un poco antes de la medianoche para realizar las obras y reabrir por la mañana. En caso de que sea necesario suspender temporalmente el servicio en alguna estación, se informará a los usuarios.

García Nieto detalló que la renovación incluirá el cambio de todos los sistemas, la adquisición de trenes nuevos y la rehabilitación integral de las estaciones, que deberán contar con condiciones de accesibilidad, como elevadores o escaleras eléctricas.

El funcionario explicó que la estructura de la Línea 3 tiene distintos tipos de construcción como cajón, túnel y superficie, por lo que los trabajos deberán atender las condiciones particulares de cada tramo, especialmente el de la falla geológica.

Sobre la Línea A, el secretario reconoció que presenta fallas estructurales importantes en Calzada Zaragoza y que requiere una intervención mayor, que no puede resolverse únicamente con mantenimiento ordinario.

La dependencia analiza el costo de los trabajos, que incluirían la sustitución de trenes y la renovación de los sistemas de comunicación, y busca recursos federales para llevarlos a cabo.

El funcionario recordó que el presupuesto anual destinado al mantenimiento mayor de las vías de las líneas A y 12 supera los 600 millones de pesos, aunque reconoció que las necesidades de la Línea A rebasan ese tipo de intervenciones.

En la estación Hospital General la víctima pidió a la policía que detuvieran a su pareja por presuntamente intentar arrojarla a las vías del Metro. ı Foto: larazondemexico

DEFIENDE LICITACIÓN DE ECOBICI

Semovi prevé ampliar el sistema Ecobici hasta alcanzar 15 mil bicicletas y más de mil 100 cicloestaciones, como parte de una expansión que no se limitará a las tres alcaldías consideradas inicialmente, adelantó García Nieto.

El funcionario explicó que ya existe un proyecto de ampliación y defendió que haya sido licitado a la misma empresa 5M2 que lo tiene desde hace más de 10 años y que ha recibido quejas por la calidad de su servicio.

Actualmente, el sistema cuenta con 687 cicloestaciones y nueve mil 308 bicicletas, más de 243 mil usuarios registrados y alrededor de 50 mil viajes diarios. La siguiente etapa contempla llegar a mil 111 estaciones y 15 mil unidades, con una cobertura estimada de 120 kilómetros cuadrados.

El secretario señaló que con la nueva licitación las bicicletas serán propiedad del Gobierno capitalino y contarán con geolocalización. También indicó que ya llegó el primer lote de unidades para ampliar el servicio.

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MSL