Incendio provoca cierre parcial de la Línea B del Metro CDMX; RTP y Mexibús apoyan a usuarios

Un incendio registrado en las inmediaciones de la Línea B del Metro de la Ciudad de México provocó afectaciones en el servicio y complicó el traslado de pasajeros que se dirigían hacia el Estado de México. La emergencia dañó parte de la infraestructura eléctrica y obligó a suspender la circulación en un tramo de esta ruta.

La interrupción modificó los recorridos habituales de miles de usuarios, quienes tuvieron que buscar alternativas para llegar a sus destinos. Ante la situación, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y otros servicios de transporte habilitaron opciones para facilitar los traslados mientras avanzan las reparaciones.

Aunque los trabajos se realizan para recuperar la operación normal, el servicio permanece limitado en una parte de la línea. Las autoridades también desplegaron unidades de apoyo para atender a quienes quedaron afectados por la suspensión de los trenes.

#AvisoMetro: Debido a un incendio registrado al exterior de las instalaciones del Metro, presuntamente ocasionado por la quema de basura (por indigentes), resultó afectado el cableado eléctrico en la interestación Oceanía–Deportivo Oceanía de la Línea B.



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¿Qué estaciones de la Línea B del Metro no tienen servicio?

De acuerdo con el STC Metro, el incendio ocurrió al exterior de las instalaciones, en la zona de la interestación Oceanía–Deportivo Oceanía. La dependencia señaló que el fuego, presuntamente relacionado con la quema de basura, afectó el cableado eléctrico, lo que impidió mantener la circulación de los trenes en ese tramo.

Por esta razón, la Línea B opera provisionalmente de Buenavista a Oceanía, en ambos sentidos. El servicio se encuentra suspendido entre Deportivo Oceanía y Ciudad Azteca, por lo que los usuarios que necesitan recorrer esa parte de la ruta deben utilizar alternativas de transporte.

Para apoyar a los pasajeros, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) fueron enviadas a la zona. Los autobuses realizan traslados entre Oceanía y Villa de Aragón, con el objetivo de conectar a las personas usuarias con las estaciones afectadas.

El Metro informó que personal especializado trabaja en la reparación del cableado. Según el reporte difundido por la dependencia, algunos elementos de la instalación lograron protegerse, aunque los daños requieren realizar empalmes para recuperar las conexiones eléctricas. Los trabajos se llevan a cabo con personal de refuerzo para agilizar la restitución del servicio.

Por su parte, el Mexibús anunció que también brindará apoyo gratuito a los usuarios afectados. La Línea 1 ofrecerá servicio directo entre Ciudad Azteca y Villas de Aragón, mientras que la Línea 2 conectará Américas con el Metro Neza mediante el Circuito Exterior Mexiquense.

Las autoridades señalaron que las labores continúan con la intención de restablecer la circulación completa de la Línea B lo antes posible. Mientras tanto, se recomienda a los pasajeros considerar tiempos adicionales de traslado y tomar en cuenta las rutas alternas habilitadas.

En este video pueden observar las afectaciones en el cableado de la Línea B y el punto donde se inició el incendio.



Algunos mandos lograron protegerse; sin embargo, es necesario realizar varios empalmes para reparar los cables dañados.



Por instrucciones de nuestra Jefa de… pic.twitter.com/ehircpKmBO — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) November 4, 2026

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