Metro CDMX HOY 4 de noviembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 4 de noviembre.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
Una de las líneas afectadas este miércoles es la línea B, que corre de Ciudad Azteca a Buenavista, la cual se vio afectada por un incendio provocado al exterior de las instalaciones. Esta situación afectó el cableado eléctrico entre las estaciones Oceanía a Deportivo Oceanía.
Debido a esto, la línea B solo ofrece servicio de Buenavista a Oceanía, mientras que de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca se brinda apoyo a los usuarios.
¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 8
La línea 8 que corre desde Garibaldi a Constitución de 1917 reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “En la Línea 8 no hay avance en dirección Garibaldi llevamos 10 minutos y solo hemos avanzado 2 estaciones”
- “Llevamos más de 5 min parados en estación Iztapalapa dirección constitución”
- “Agilicen la linea 8 llevamos 15 min en constitución y no ha salido ningún tren”
Línea 7
La línea 7 del Metro de la Ciudad de México que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- " Mixcoac está hasta la madre"
- “Linea 7 detenida dirección el rosario, estación San Antonio”
- “La línea 7 llenísima es verdad, pero también es verdad que mandaron un metro vacío a Tacubaya y se llenó y dejó vacío el andén”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea A
- Línea 12
- Línea 2
- Línea B
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LMCT