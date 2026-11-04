Metro CDMX HOY 4 de noviembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 4 de noviembre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

Una de las líneas afectadas este miércoles es la línea B, que corre de Ciudad Azteca a Buenavista, la cual se vio afectada por un incendio provocado al exterior de las instalaciones. Esta situación afectó el cableado eléctrico entre las estaciones Oceanía a Deportivo Oceanía.

TE RECOMENDAMOS: Empresa estadounidense la hará Celebran la reconstrucción del skatepark San Antonio

Debido a esto, la línea B solo ofrece servicio de Buenavista a Oceanía, mientras que de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca se brinda apoyo a los usuarios.

#AvisoMetro: Debido a un incendio registrado al exterior de las instalaciones del Metro, presuntamente ocasionado por la quema de basura (por indigentes), resultó afectado el cableado eléctrico en la interestación Oceanía–Deportivo Oceanía de la Línea B.



Por esta situación, el… pic.twitter.com/oUAXYGtmZq — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 4, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 8

La línea 8 que corre desde Garibaldi a Constitución de 1917 reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“En la Línea 8 no hay avance en dirección Garibaldi llevamos 10 minutos y solo hemos avanzado 2 estaciones”

“Llevamos más de 5 min parados en estación Iztapalapa dirección constitución”

“Agilicen la linea 8 llevamos 15 min en constitución y no ha salido ningún tren”

Línea 7

La línea 7 del Metro de la Ciudad de México que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

" Mixcoac está hasta la madre"

“Linea 7 detenida dirección el rosario, estación San Antonio”

“La línea 7 llenísima es verdad, pero también es verdad que mandaron un metro vacío a Tacubaya y se llenó y dejó vacío el andén”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea A

Línea 12

Línea 2

Línea B

#MetroAlMomento: Las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 y A registran afluencia controlada y buen avance de trenes desde las terminales.



En la Línea 3, 7 y 12 se presenta alta afluencia, lo que puede generar mayores tiempos de espera. Para atender la demanda, se envían unidades vacías a… pic.twitter.com/JTvH8PP9en — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 4, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT