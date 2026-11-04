¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 4 de noviembre: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el avance entre los trenes es constante; te contamos el tiempo de espera

Metro CDMX
Metro CDMX Foto: X: @MetroCDMX
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 4 de noviembre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

Una de las líneas afectadas este miércoles es la línea B, que corre de Ciudad Azteca a Buenavista, la cual se vio afectada por un incendio provocado al exterior de las instalaciones. Esta situación afectó el cableado eléctrico entre las estaciones Oceanía a Deportivo Oceanía.

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Debido a esto, la línea B solo ofrece servicio de Buenavista a Oceanía, mientras que de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca se brinda apoyo a los usuarios.

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 8

La línea 8 que corre desde Garibaldi a Constitución de 1917 reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

  • “En la Línea 8 no hay avance en dirección Garibaldi llevamos 10 minutos y solo hemos avanzado 2 estaciones”
  • “Llevamos más de 5 min parados en estación Iztapalapa dirección constitución”
  • “Agilicen la linea 8 llevamos 15 min en constitución y no ha salido ningún tren”

Línea 7

La línea 7 del Metro de la Ciudad de México que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

  • " Mixcoac está hasta la madre"
  • “Linea 7 detenida dirección el rosario, estación San Antonio”
  • “La línea 7 llenísima es verdad, pero también es verdad que mandaron un metro vacío a Tacubaya y se llenó y dejó vacío el andén”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

  • Línea A
  • Línea 12
  • Línea 2
  • Línea B

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