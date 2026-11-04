Bloqueos y manifestaciones HOY 4 de noviembre: ¿Qué calles están cerradas por marchas?

Fotografía de archivo de una marcha en la Ciudad de México.

Este miércoles 4 de noviembre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social durante manifestación pasada ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy:

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este miércoles 4 de noviembre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Colectivo nacional “Infancia sin barreras”: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 11:00

Sindicato de trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo: Estación “Revolución”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Av. México Tenochtitlán y Buenavista, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 15:00

Padres de familia del Jardín de niños “Hermenegildo Galeana”: Jardín de Niños “Hermenegildo Galeana” Rosalio Bustamante y Luis García, Col. Santa Martha Acatitla Sur, Alc. Iztapalapa, desde las 09:00

Colectivo popular Che Guevara: Secretaría de Vivienda Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco, desde las 11:00

Colectivo Esperanza de vida CDMX: Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas Av. Niños Héroes No. 102, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 17:30

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miércoles 4 de noviembre, en la #CiudadDeMéxico.



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