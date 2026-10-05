Brugada presentará iniciativa de Ley de Rentas Justas el 14 de octubre ante Congreso de CDMX

En el marco del Día Mundial del Hábitat, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, adelantó que el próximo 14 de octubre presentará ante el Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles.

El objetivo de la propuesta es garantizar que el aumento de rentas no supere a la inflación reportada el año anterior, lo que fue ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 18 de febrero.

“Queremos una ciudad para vivir, queremos una ciudad una ciudad con arraigo comunitario, y para eso nos va a ayudar esta iniciativa legislativa”, sostuvo la Jefa de Gobierno.

Brugada Molina también informó que la iniciativa contempla la creación de una Defensoría de Relaciones Inquilinarias para, explicó, la regulación de derechos, obligaciones entre arrendadores y arrendatarios.

“En esta ciudad de derechos y de libertades no podemos tener desalojos donde la gente quede en la calle”, sostuvo. “Así que ahí va estar el gobierno, que busca que no haya familias en situación de calle; que los desalojos terminen sacando a familias con población prioritaria”, agregó.

Este #DíaMundialDelHábitat, reafirmamos nuestro compromiso con el derecho a una vivienda digna, justa y asequible. Para garantizarlo, enviaré al @Congreso_CdMex la Iniciativa de Ley de Rentas Justas para evitar incrementos por encima de la inflación e impulsaremos la creación de… pic.twitter.com/rM51LPNjgU — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 5, 2026

Actualmente, el límite al incremento de rentas está regulado por el artículo 2448-D del Código Civil de la Ciudad de México, en el que se establece que “el incremento de la renta nunca será mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior, respecto de la cantidad pactada como renta mensual”.

Por ejemplo, para 2026, el tope en cuanto a las renovaciones de contrato quedó en 3.69 por ciento, lo cual implica que si una persona pagó 10 mil pesos de renta en 2025, para el presente periodo esta cuota no podrá subir en más de 10 mil 369 pesos.

A pesar de esta situación, lo que busca la iniciativa de la Jefa de Gobierno es generar todo un esquema normativo que no solo regule el tema de los costos, sino que también obedezca a normativas donde se defiendan los derechos de arrendadores y arrendatarios por igual.

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cehr