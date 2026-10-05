Grupo de madres, víctimas de violencia vicaria, piden destitución de jueza familiar por omisiones e irregularidades

Mujeres que se identifican como víctimas de violencia vicaria solicitaron revisar la actuación de una jueza familiar.

Maha Schekaibán, Rosa, Mailys y Marian son madres de distintas nacionalidades, condiciones económicas y estilos de vida, pero comparten ser víctimas de violencia vicaria. Acudieron a los juzgados de lo familiar de Avenida Juárez para solicitar la destitución de Araceli Cortés Eslava, jueza del Juzgado Quinto de lo Familiar, a quien acusan de omisiones y de favorecer a los padres de sus hijos en distintos procesos judiciales.

Las madres sostienen que han identificado patrones similares en sus casos, entre ellos retrasos en los procesos, falta de atención a sus denuncias y decisiones que aseguran han beneficiado a los padres pese a que existen señalamientos de violencia contra los menores.

⚖️ Madres piden destitución de la jueza Araceli Cortés Eslava por presuntas irregularidades, omisiones y retrasos en sus procesos familiares.



También solicitarán que el Tribunal de Disciplina Judicial investigue su actuación.

📹: @soyrangelisima pic.twitter.com/X8up298Doi — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 5, 2026

Este lunes 5 de octubre, a las 8:30 de la mañana, fueron recibidas en las oficinas del Tribunal Superior de Justicia, ubicadas en Avenida Juárez 8, por una asesora de la Presidencia del Tribunal en asuntos de lo familiar, ante quien expusieron las irregularidades que, aseguran, han enfrentado en el Juzgado Quinto.

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Maha sostuvo que, además de su caso, las madres han detectado irregularidades y patrones similares en los expedientes de otras mujeres. Por ello, buscan que la actuación de Cortés Eslava sea revisada más allá de sus casos particulares.

Las mujeres también hicieron señalamientos de presunta corrupción contra la jueza. De acuerdo con sus denuncias, Cortés Eslava habría favorecido a los padres de sus hijos a cambio de dinero, además de retrasar o ignorar procesos en los que las madres han planteado situaciones de violencia. Estos señalamientos forman parte de la solicitud de investigación que presentarán ante las autoridades judiciales.

Tras la reunión, las madres anunciaron que escalarán su solicitud al Tribunal de Disciplina Judicial, donde pedirán que se investigue la actuación de la jueza y los señalamientos realizados por las mujeres.

Su exigencia es que se revise si existieron omisiones o irregularidades en los procesos que involucran a sus hijos y, en caso de que se acrediten responsabilidades, se proceda contra la juzgadora.

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