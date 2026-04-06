Violencia psicológica, de lo más atendido

Mujeres y niñas protestan en contra de la violencia de género, el 8 de marzo.

AL MENOS dos de cada 10 atenciones brindadas por los Centros de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México son por violencia psicológica, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En su informe nacional sobre la operación de estos sitios el organismo muestra que, durante 2024, los centros de todo el país registraron un millón 405 mil 921 atenciones de casos de violencia contra mujeres, de los cuales 9.4 por ciento corresponde a la capital.

El Dato: El Gobierno de la ciudad ha habilitado el número *765 al que se puede comunicar cualquier víctima de violencia de género para denunciar su caso y ser atendida.

De los 132 mil 842 casos de los que se ocuparon los lugares adscritos a la Fiscalía General de Justicia capitalina, 19.9 por ciento correspondió a violencia psicológica; 11.1, a agresiones físicas; 5.9, a violencia patrimonial; 5.2, económica; 2.8, sexual; 2.6, otras, y 52.4, sin especificar.

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Si bien el reporte del Inegi no especifica si las víctimas que se acercaron a los Centros de Justicia para las Mujeres fueron violentadas en sus viviendas, en la calle u otros espacios, el hogar es uno de los sitios en los que hay más riesgos para ellas.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tras la pandemia de Covid-19 las carpetas de investigación relacionadas con delitos en el entorno familiar aumentaron 26.5 por ciento entre 2020 y 2021, años en los que se implementaron medidas para prevenir contagios de la enfermedad, entre ellos, el evitar salir de los hogares de manera innecesaria.

35 por ciento disminuyeron los feminicidios en 2025 respecto a 2024

A partir de esos años, estos ilícitos, como violencia familiar, incumplimiento de obligación de asistencia familiar y otros ilícitos contra la familia, siguieron al alza hasta 2023 cuando la Fiscalía local reportó 38 mil 610 indagatorias. Desde entonces ha disminuido y en 2025 hubo 34 mil 690 casos.

Ante esta situación, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, ha emprendido diversas acciones para atender la violencia en contra de las mujeres y niñas, por ejemplo, con la construcción de 334 kilómetros de Caminos de Mujeres Libres y Seguras con iluminación y el mantener la Alerta de Género con 14 acciones.

“Que sepan los que se atrevan a actuar en contra de las mujeres, que en esta ciudad se responde. Hoy, de los casos que se tienen de feminicidios, 95 por ciento de los responsables tienen órdenes de aprehensión”, afirmó el 7 de marzo.