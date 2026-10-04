CDMX redujo en 48% feminicidios durante actual Gobierno, asegura Brugada: ‘Vivas nos queremos, siempre libres’

Clara Brugada, jefa de Gobierno, durante la Asamblea Informativa de rendición de cuentas.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, celebró que, a dos años de su administración, la cifra de feminicidios se redujo en 48 por ciento, además de que se han aumentado las políticas en favor de la seguridad de las mujeres, pues, afirmó: “vivas nos queremos, siempre vivas, libres y siempre iguales” .

Durante la Asamblea informativa de rendición de cuentas, Brugada Molina aseguró que, durante su administración, se han aumentado los espacios de atención a víctimas de violencia en razón de género, de 27 a 65.

De los 65, 51 pertenecen al Gobierno de la Ciudad de México, mientras que, 14, corresponden al Gobierno federal.

Asimismo, se ha fortalecido la alerta de género, y la jefa de Gobierno aseguró que, “mientras una sola mujer viva violencia en la ciudad”, se mantendrá esta medida preventiva.

Gracias a estas acciones, enfatizó la jefa de Gobierno, se redujeron en casi la mitad los feminicidios en la Ciudad de México.

Además, destacó que 97 por ciento de los acusados de feminicidio están en prisión o cuentan con una orden de aprehensión. Lo anterior lo atribuyó al trabajo conjunto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad.

“Que el miedo cambie de bando, ningún feminicida sin castigo”, destacó la jefa de Gobierno.

“Es tiempo de hacer la revolución de los cuidados”: Brugada

Además de fortalecer las acciones de seguridad en favor de las mujeres, Clara Brugada destacó que su Gobierno ha impulsado una “revolución de los cuidados”, cuyo objetivo es reconocer y redistribuir el trabajo doméstico que históricamente han realizado las mujeres.

En este sentido, destacó que el Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la reforma constitucional y la ley del sistema de cuidados presentada por el gobierno, la cual establece como nuevo horizonte la erradicación de la división sexual del trabajo.

Asimismo, enfatizó la construcción de Casas de las 3R, enfocadas en reconocer, redistribuir y reducir el trabajo doméstico y de cuidados, en donde se ofrecen servicios como: casa de día, rehabilitación, actividades culturales, lavanderías y comedores.

Finalmente, remarcó la implementación del programa Autonomía Económica de las Mujeres, que ha beneficiado a miles de emprendedoras en la capital.

“Es tiempo de hacer la revolución de los cuidados. Llegó la hora de hacer justicia a las mujeres”, destacó Brugada Molina.

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