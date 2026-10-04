Brugada destaca aumento de inversión en transporte público y electromovilidad: ‘Más horas para vivir’

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que, en dos años, su administración ha aumentado de manera integral la inversión en transporte público y electromovilidad, con lo cual, aseguró: “combatimos la pobreza de tiempo y damos más horas para vivir” .

Durante su Asamblea Informativa de rendición de cuentas, la jefa de Gobierno destacó que, al corte de su segundo año de administración, se han entregado más de 100 kilómetros de infraestructura de electromovilidad, entre el Metrobús, el Tren Ligero, Trolebús, entre otros medios.

Entre las aportaciones a este rubro de la movilidad se incluye la puesta en marcha del Metrobús Quetzalcóatl, del Aeropuerto a Reforma; dos nuevas rutas de Trolebús, entre ellas la que abarca la ruta de Chapultepec a Coyoacán; la renovación integral del Tren Ligero y la adquisición de 17 trenes nuevos para el Tren Ligero.

Además, destacó que inició la construcción de casi 40 kilómetros nuevos de Cablebús, mediante rutas estratégicas como la Línea 4: (Tlalpan, de Pedregal de San Nicolás al Metro Universidad), la Línea 5 (Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, de San Bartolo a Meyalco) y la Línea 6 (de Milpa Alta al Metro Tláhuac).

“Seremos la ciudad del mundo con más kilómetros de Cablebús”, prometió Brugada.

Asimismo, Brugada Molina destacó que se impulsa el uso de la bicicleta en toda la Ciudad, para lo cual se construyó la ciclovía Gran Tenochtitlán y se ampliará el servicio de Ecobici a nueve alcaldías.

“La bicicleta pública dejará de pedalear solo por el Centro y comenzará a conquistar las periferias”, aseguró la jefa de Gobierno.

Tarifa del Metro está entre las más baratas del mundo

Por otro lado, la jefa de Gobierno destacó que su administración ha invertido 48 mil millones de pesos en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, lo cual, explicó, ha permitido mantener la tarifa del sistema entre las más baratas del mundo.

Brugada Molina recordó que, durante su administración, se concluyó la renovación integral de la Línea 1 del Metro.

Asimismo, destacó que ya comenzó la renovación total de la Línea 3, que contempla la incorporación de 45 trenes nuevos y la convertirá en una ruta “de clase mundial”. También, enfatizó que, con apoyo de recursos federales, se realizó mantenimiento y mejoras en la Línea 2.

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