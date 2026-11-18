Este miércoles 18 de noviembre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Trabajadores jubilados de la Cámara de Diputados durante bloqueo en días pasados ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy:

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este miércoles 18 de noviembre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Mottu México CDMX, Edomex y Monterrey: Alcaldía Iztacalco Av. Río Churubusco s/n., Col. Gabriel Ramos Millán, Alc. Iztacalco, desde las 10:00

Colectivo “Hasta encontrarles” CDMX: Estación “Chabacano”, líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Av. San Antonio Abad, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 06:30

Petroleros unidos por México: Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos Av. Marina Nacional No. 329, Col. Verónica Anzures, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 07:00

Colectivo Nacional “No más presos inocentes”: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 09:00

Colectiva “Las Tonantzin”: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 09:00

Alianza Nacional de Telefonista: Corporativo de Teléfonos de México Av. Parque Vía No. 190, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miércoles 18 de noviembre, en la #CiudadDeMéxico.



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LMCT