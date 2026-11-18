Los alcaldes de las alcaldías Coyoacán, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Azcapotzalco, Giovani Gutiérrez Aguilar, Javier López Casarín, Luis Mendoza Acevedo y Nancy Núñez Reséndiz, respectivamente, solicitaron a diputados capitalinos un alza en los recursos para 2027, con el objetivo de atender diversos rubros.

En su mesa de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Gutiérrez Aguilar solicitó cuatro mil 335 millones de pesos para el ejercicio del siguiente año, lo que representa 7.3 por ciento respecto al recurso autorizado para el presente año.

En su participación, López Casarín sostuvo que requiere cuatro mil 670.91 millones de pesos el siguiente año para orientarlos, principalmente, a servicios personales (pagos de personal), materiales, servicios generales, programas sociales e inversión pública.

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De acuerdo con lo expuesto por el morenista, los rubros en los que se busca que haya más recursos es en inversión pública, así como transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

Por otra parte, Mendoza Acevedo planteó una proyección presupuestal de cuatro mil 638 millones de pesos, debido a que la demarcación requiere una inversión sostenida para atender el deterioro de la infraestructura urbana.

El panista dijo que son necesarios 850 millones de pesos cada año, durante un lustro, para rehabilitar las vías secundarias, renovar las redes de drenaje y agua potable y sustituir la carpeta asfáltica.

En tanto, Núñez Reséndiz solicitó en su mesa de trabajo dos mil 957 millones de pesos, de los cuales mil millones 358 mil pesos serían para lo referente al garantizar la atención y prestación de servicios públicos.