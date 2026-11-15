Giovani Gutiérrez resalta reducción de 26% en delitos de alto impacto en Coyoacán

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, el 15 de noviembre de 2026.

Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán, destacó una reducción de hasta 26 por ciento en los delitos de alto impacto de 2025 a 2026.

Durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, el edil expuso que Coyoacán se posiciona como la “alcaldía número uno en la ciudad en disminución de delitos de alto impacto”, con un promedio por debajo a nivel nacional.

“En las cifras, hemos logrado mantener una constante a la baja, lo que ha llevado a Coyoacán a ubicarse en los primeros lugares con una mejor percepción de inseguridad en la ciudad y colocarnos por debajo de la media nacional” Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán



El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, el 15 de noviembre de 2026. ı Foto: David Patricio / La Razón

Paralelamente, resaltó una disminución de 12 por ciento en el delito de robo de vehículo, 18 por ciento en homicidio dolosos y 77 por ciento en lesiones dolosas con armas de fuego.

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“Nos hicimos presentes de manera física en las calles, en los pueblos, barrios, colonias, unidades habitacionales, fraccionamientos, con recorridos pie tierra, con recorridos nocturnos especialmente en los dispositivos de seguridad en coordinación siempre con la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, subrayó.

“Seguiremos brindando seguridad en el marco de nuestras atribuciones, con un objetivo que es muy claro para nosotros, un objetivo que también es claro para la comunidad: para ti y para que tu familia vivan mejor, nuestra prioridad, eres tú”, sostuvo Gutiérrez Aguilar.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, el 15 de noviembre de 2026. ı Foto: David Patricio / La Razón

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