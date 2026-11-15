Servicios urbanos, sello de gobierno en Coyoacán: alcalde Giovani Gutiérrez

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, el 15 de noviembre de 2026.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, destacó una serie de avances en materia de servicios urbanos que, señaló, se han convertido en el sello de su segunda administración al frente de la demarcación.

“Los servicios urbanos son el sello de este gobierno, son el sello de tu gobierno. Este fue uno de nuestros compromisos contigo, con Coyoacán, servir de manera eficiente y proactiva en la alcaldía”, destacó el edil, al subrayar mejores en escuelas, mercados y en la vía pública.

Por ejemplo, destacó la rehabilitación de alrededor de 2 millones de metros cuadrados de carpeta asfáltica, un logro nunca antes visto en la historia de la demarcación, sostuvo.

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El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, el 15 de noviembre de 2026. ı Foto: David Patricio / La Razón

Gutiérrez Aguilar resaltó la rehabilitación de 67 planteles educativos de Coyoacán, en los que mejoraron instalaciones eléctricas, baños, pintura y otros detalles que representan una mejora sustancial para las actividades de niñas y niños.

De igual forma, resaltó la intervención de 22 mercados en la alcaldía, con especial énfasis en las instalaciones sanitarias y eléctricas, así como una mejora notoria en lo que refiere a infraestructura hidráulica.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, el 15 de noviembre de 2026. ı Foto: David Patricio / La Razón

Por otro lado, bajo la actual administración se intervinieron 11 centros deportivos en beneficio de más de 500 mil personas que habitan en las más de 100 colonias y pueblos originarios de Coyoacán.

“Tengo una gran satisfacción personal, pero sobre todo ha sido una gran responsabilidad por la cual estoy agradecido, porque hemos podido demostrar con hechos y con un gran equipo, que la fe y la confianza se mantiene en este gobierno”, sentenció el alcalde.

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cehr