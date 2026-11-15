Janecarlo Lozano refuerza seguridad en la GAM con operativo por el Buen Fin

Con el objetivo de proteger a las familias durante el Buen Fin, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, puso en marcha un operativo de seguridad en mercados públicos, plazas y centros comerciales de la demarcación, ante el incremento de consumidores que acuden a realizar sus compras durante esta temporada de promociones.

En el dispositivo participan elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que vigilan y resguardan los principales corredores comerciales y puntos de concentración de compradores, a fin de prevenir delitos y garantizar la tranquilidad tanto de comerciantes como de consumidores.

“Estamos reforzando la presencia policial en los mercados públicos y las plazas comerciales para que las familias puedan realizar sus compras con tranquilidad, en resguardo de la ciudadanía y de sus pertenencias. Queremos que este Buen Fin se desarrolle en un ambiente de seguridad y confianza para todas y todos” Janecarlo Lozano Reynoso, alcalde de Gustavo A. Madero



Para fortalecer el operativo, la alcaldía cuenta con 112 patrullas que recorren permanentemente la demarcación con el propósito de atender emergencias y garantizar la protección de la población.

A lo anterior se suma el primer Centro de Inteligencia de la Gustavo A. Madero, desde donde se monitorean en tiempo real 4 mil 500 cámaras de videovigilancia, lo que permite dar seguimiento a situaciones de riesgo y coordinar la respuesta de los cuerpos policiales.

Asimismo, los ocho drones de la Fuerza Centinela complementan las labores de vigilancia aérea y permiten ampliar la capacidad de supervisión en zonas de alta concentración de personas.

Toda esta infraestructura tecnológica y operativa se encuentra al servicio del dispositivo especial por el Buen Fin, con el propósito de fortalecer la prevención del delito y brindar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

Entre los centros comerciales donde se reforzó la vigilancia se encuentran Plaza Puerta Aragón, Plaza Tepeyac, Parque Tepeyac, Patio Martín Carrera, Parque Lindavista, Encuentro Fortuna, Plaza Lindavista, Plaza Vista Norte y Plaza Torres Lindavista.

El dispositivo permanece activo desde el pasado 13 de noviembre y hasta este lunes 16 de noviembre, periodo en el que se prevé una mayor afluencia de personas debido a las ofertas y promociones del Buen Fin.

cehr