Plantean capacitación obligatoria a jueces en violencia vicaria en la CDMX

Buscan reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México para establecer la capacitación obligatoria de juezas y jueces en perspectiva de género, violencia vicaria, feminicidio y derechos de niñas, niños y adolescentes; esta iniciativa es impulsada por el diputado local del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alberto Vanegas Arenas.

Desde tribuna, el legislador explicó que la violencia vicaria es una forma de violencia machista en la que el agresor utiliza a terceras personas, principalmente hijas e hijos, para ejercer control sobre la mujer y causarle el mayor daño posible, mediante abuso emocional, intimidación y condicionamiento psicológico, e incluso con la privación de la custodia o daños físicos y mortales a las infancias.

Señaló que, aunque la Constitución de la Ciudad de México reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y obliga al Poder Judicial a impartir justicia con perspectiva de género, en la práctica persiste una brecha en su aplicación debido a la falta de una obligación expresa de profesionalización para juezas y jueces.

“Cuando la violencia vicaria no se comprende se revictimiza, y cuando no se atiende con perspectiva de género el Estado falla”, afirmó.

El diputado destacó que esta omisión es especialmente grave en la capital, donde se concentra más del 15 por ciento de los casos de violencia vicaria a nivel nacional.

La iniciativa plantea que la capacitación en perspectiva de género y violencia vicaria sea obligatoria y un requisito para la evaluación, ratificación y promoción de juezas y jueces, además de incorporar estas acciones de manera obligatoria en los planes y programas de prevención y atención del Gabinete de Igualdad, dependencias, alcaldías y la Secretaría de las Mujeres.

MSL