Reúnen a recién nacida del Hospital Peralvillo con su familia

Imagen temática sobre el tema de la bebé que permanecía en el Hospital Pediátrico Peralvillo,

La bebé que permanecía en el Hospital Pediátrico Peralvillo luego de que su madre acudiera con ella para solicitar el tamiz neonatal ya fue reintegrada con su familia, después de que una prueba genética confirmó el vínculo materno, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El caso fue denunciado públicamente por el Movimiento de Artesanos Indígenas Zapatistas (MAIZ), organización a la que pertenecen los padres de la recién nacida, quienes señalaron presuntos actos de discriminación y maltrato por parte de autoridades capitalinas.

El Dato: El tamiz neonatal es una prueba de laboratorio que se realiza a los recién nacidos para detectar enfermedades metabólicas o congénitas antes de que presenten síntomas.

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, el Hospital Pediátrico Peralvillo notificó el caso el 29 de septiembre, cuando la madre acudió con la recién nacida para que recibiera atención médica y señaló que la bebé había nacido cinco días antes en su domicilio.

Según las autoridades, la recién nacida permaneció en el hospital debido a que sus padres no contaban con documentación oficial ni con acta de nacimiento, por lo que no fue posible acreditar de manera inmediata la identidad de la niña ni la filiación materna.

MAIZ denunció el 3 de octubre que la bebé había sido separada de sus padres y que existían sospechas sobre un posible robo de la niña. El colectivo también denunció presuntos actos de discriminación relacionados con la identidad indígena de la familia.

Mientras la bebé permanecía en el hospital, se permitió a la madre ingresar para amamantarla. Sin embargo, la familia manifestó preocupación por las condiciones en las que permanecía la recién nacida y por la falta de atención para realizarle el tamiz neonatal.

La Fiscalía capitalina informó que, tras conocer el caso, inició una investigación para realizar las diligencias necesarias y verificar la filiación materna.

Ese mismo 29 de septiembre dio intervención a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF CDMX).

Al día siguiente, el 30 de septiembre, personal especializado en genética de la Fiscalía recabó muestras de la madre y de la niña para realizar el estudio correspondiente.

Durante el proceso, la recién nacida permaneció temporalmente en el hospital, donde personal de Trabajo Social de la Fiscalía dio seguimiento a su estado de salud. La institución señaló que la bebé se encontraba estable.

El 3 de octubre, el Hospital Pediátrico Peralvillo informó que la niña ya estaba en condiciones de recibir el alta médica. Un día después, el 4 de octubre, el dictamen pericial en genética confirmó la filiación materna.

Con el resultado, la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF CDMX reintegró a la recién nacida con su familia y brindó acompañamiento para realizar el registro de la niña.

La Fiscalía señaló que con el dictamen concluyeron las diligencias destinadas a verificar la filiación materna y sostuvo que su actuación tuvo como objetivo salvaguardar el interés superior de la niñez y garantizar el derecho de la recién nacida a la identidad.

Pese a ello, la autoridad no informó en su tarjeta informativa sobre los señalamientos de discriminación y maltrato realizados por la familia y MAIZ, ni precisó si el tamiz neonatal que motivó la búsqueda inicial de atención médica ya fue realizado.

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FGR