Clara Brugada presenta Código de Ética, Honestidad y Cero Corrupción para la CDMX

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, durante la presentación del Código de Ética, Honestidad y Cero Corrupción.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó este lunes el Código de Ética, Honestidad y Cero Corrupción, con el que busca defender el derecho a un buen gobierno.

Se trata de un decálogo que incluye, entre otros, aspectos como el combate a la corrupción, la desaparición del nepotismo, el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia.

El primero se refiere al derecho a la buena administración pública; el segundo, establece el uso responsable y ético del gasto público, mientras que el tercero establece el compromiso de honestidad gubernamental.

“Cero corrupción, cero impunidad. La honestidad no admite excepciones. Servimos al interés general, nunca a intereses particulares o de grupo. Ningún cargo, recurso o decisión pública puede dedicarse para obtener beneficios personales, familiares, políticos o particulares. No vamos a tolerar sobornos, moches, influyentismo, conflictos de interés, nepotismos, patrimonialismos ni ninguna forma de corrupción”, advirtió la Jefa de Gobierno.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, durante la presentación del Código de Ética, Honestidad y Cero Corrupción. ı Foto: Jefatura de Gobierno

Como parte del decálogo, Brugada Molina se refirió al poder para servir únicamente al pueblo, a una política de cero lujos o privilegios, a la transparencia y rendición de cuentas del gobierno, así como a la necesidad de reducir la burocratización del servicio público.

“Menos burocracia, más soluciones. Las instituciones están para resolver, no para poner obstáculos. Trabajamos con eficacia, diligencia y sencillez. Nunca más hacer peregrinar a la gente de oficina en oficina. La administración pública no es un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio de fines humanos y sociales”, aseveró.

El Código de Ética, Honestidad y Cero Corrupción, presentado y firmado el 5 de octubre de 2026. ı Foto: Jefatura de Gobierno

Los últimos apartados del decálogo se enfocan en brindar un buen trato a la ciudadanía, combatir la discriminación, realizar acciones gubernamentales para quienes más lo necesitan y enfatizar que la principal función del servicio público es transformar a la Ciudad de México.

“La sociedad mexicana carga heridas profundas de una larga historia de corrupción, privilegios, abusos, mentiras, traiciones y promesas incumplidas. Nos han lastimado anteriormente gobiernos que en distintos momentos, pusieron intereses personales de grupo o extranjeros por encima del interés del pueblo y del interés nacional. No tenemos derecho a fallar, no tenemos derecho a decepcionar al pueblo, no tenemos derecho a traicionar su confianza y debemos demostrarlo todos los días”, concluyó Clara Brugada.

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cehr