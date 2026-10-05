Caída de gradas durante jaripeo, en Xochimilco, deja 12 personas lesionadas | VIDEO

Un accidente durante un evento de jaripeo en el pueblo de San Francisco Tlalnepantla, en Xochimilco, donde colapsaron las gradas, dejó 12 personas lesionadas, entre ellas dos con fracturas, informaron autoridades locales.

Medios de comunicación reportaron la tarde del domingo que, durante el evento que se llevó a cabo como parte de las fiestas patronales del citado pueblo, parte de las gradas se vencieron y cayeron con los espectadores encima.

El momento quedó grabado en varios videos que circularon por redes sociales y medios de comunicación, en donde se aprecia el estado en el que quedaron las gradas, tumbadas sobre el suelo, tras el accidente, mientras los asistentes rodeaban la escena.

▶️ Al menos 10 personas resultaron lesionadas luego de que colapsaran las gradas durante un jaripeo en Xochimilco; tres de las víctimas requirieron traslado hospitalario.



📺 #TelediarioMatutino con @anyalanis14, @liliana_sosa y @deividmedrano ⭐ pic.twitter.com/42KaGFDwRY — Telediario CdMx (@telediario) October 5, 2026

Policía de CDMX atiende a 10 personas, entre ellas una embarazada

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que, cuando tuvo conocimiento de los hechos, acudió al lugar para atender el incidente, donde brindó atención a 10 personas.

En un comunicado, detalló que el Centro de Comando y Control (C2) Oriente alertó a los oficiales de la SSC sobre la caída de la grada.

Al lugar acudieron policías y elementos de emergencia. ı Foto: SSC-CDMX

Al llegar, acompañados de paramédicos, atendieron a ocho mujeres de entre 14 y 78 años de edad, así como a dos hombres, de 41 y 47 años de edad.

Destacó que dos de las personas atendidas fueron trasladadas a un hospital debido a que presentaron fracturas. Otra mujer también recibió atención médica debido a que se encontraba embarazada.

Servicios de atención de emergencias laboran en San Bartolomé Xicomulco y Calle 16 de Septiembre, col. San Francisco Tlalnepantla, @XochimilcoAl, donde se desplomó una estructura donde se ubicaban gradas de metal. #TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/BJDGxJ99zm — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 5, 2026

Alcaldía Xochimilco eleva cifra hasta 12 personas atendidas

En tanto, la Alcaldía Xochimilco también emitió un reporte por la atención al incidente, donde destacó que equipos de emergencia atendieron a 12 personas: 10 con contusiones y dos con fracturas.

No obstante, la Alcaldía detalló que ninguna de las personas afectadas resultó con lesiones de gravedad.

#Ahora | 🚑 🚨 Durante el jaripeo en la fiesta patronal de San Francisco Tlalnepantla se reportó la caída de una parte de las gradas, con 12 personas atendidas: 10 con contusiones y 2 fracturas, sin lesiones de gravedad. pic.twitter.com/6K9JadhJje — Alcaldía Xochimilco (@XochimilcoAl) October 5, 2026

“Durante el jaripeo en la fiesta patronal de San Francisco Tlalnepantla se reportó la caída de una parte de las gradas, con 12 personas atendidas: 10 con contusiones y 2 fracturas, sin lesiones de gravedad”, escribió la alcaldía en X.

Hasta el momento, se desconoce la causa del colapso de las gradas, ni si los responsables serán llevados ante las autoridades.

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