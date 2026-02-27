Colapsa grada durante foto de graduación de estudiantes de la IBERO; reportan varios heridos | VIDEO

Colapsa grada durante fotografía de graduación del plantel Santa Fe de la IBERO.

Colapsó la estructura de grada encima de la cual un grupo de estudiantes del plantel Santa Fe de la Universidad Iberoamericana (IBERO) se tomaba su fotografía de graduación, hechos por los cuales hay al menos 10 personas heridas, según los primeros reportes.

A través de redes sociales, se difundieron videos que atestiguan el momento en el que un grupo de estudiantes posa para su fotografía de graduación, con sus togas y birretes, característicos de estas ceremonias.

Inesperadamente, la estructura se derrumba, y los estudiantes de las plantas superiores caen en segundos al suelo. Los egresados que permanecieron sentados observaron con consternación el momento.

Otros videos que circularon en redes sociales muestran las gradas derrumbadas sobre el piso, en medio de una intensa movilización de lo que parecen ser los padres de familia y autoridades del plantel.

La grada en la que eran fotografiados graduados de la Universidad Iberoamericana en la CdMx en Santa Fe colapsó, causando lesiones a alumnos, algunos incluso fue necesario llevarlos en ambulancias a hospitales. pic.twitter.com/R8Kgccjhoa — Canal 13 CDMX (@Canal13CDMX) February 27, 2026

De acuerdo con reportes extraoficiales en medios digitales, por estos hechos se reportaron al menos 10 personas lesionadas, aunque otras fuentes elevan la cifra a 15.

Asimismo, se informó que acudieron equipos de emergencia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, así como de Protección Civil de la Ciudad de México, para atender a los lesionados y trasladarlos a hospitales.

Colapsó una grada instalada para la foto anual de graduación en la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. La caída dejó al menos 10 alumnos lesionados; dos fueron trasladados en ambulancia. pic.twitter.com/BBRhXKrwGU — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) February 27, 2026

Se desconoce a cuáles fueron trasladados. Tampoco se conoce la identidad de los estudiantes afectados, ni su estado de salud. Al cierre de esta nota, no se ha emitido un comunicado oficial que precise las cifras.

No obstante, se espera que se inicie una investigación por los hechos que llevaron a la caída de las gradas, toda vez que constituye una omisión en la seguridad de los estudiantes.

¿Podría haber responsabilidades penales por accidente en IBERO Santa Fe?

Aunque aún se desconocen los detalles de la caída de las gradas, es probable que, si éste deriva en lesiones graves o decesos, se impute una responsabilidad penal.

En caso de registrarse heridos graves, se investigarían los hechos por el delito de lesiones culposas. Mientras que, en caso de haber fallecidos, la causa penal sería homicidio culposo.

La responsabilidad recaería directamente a la empresa proveedora de la estructura (que suele ser ajena a la universidad) o, en algunos casos, a la institución académica misma, toda vez que ésta cuenta con una “posición de garante” al haber permitido la celebración del evento al interior de sus instalaciones.

