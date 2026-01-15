¿Qué pasó con Leonardo Escobar, profesor de la Ibero desaparecido?

Un profesor de la Universidad Iberoameicana de Puebla fue reportado como desaparecido desde el 2 de enero del 2026 en Apodaca, Nuevo León, luego de haber sido presuntamente detenido.

Ante la desaparición del proferor, el Sistema Universitario Jesuita (SUJ) exigió que se presente con vida de manera inmediata a Leonardo Ariel Escobar Barrios, quien de acuerdo con la información que se conoce, fue presuntamente detenido en Monterrey.

De acuerdo con el SUJ no existe información sobre el paradero del profesor Leonardo, por lo que; por medio de un pronunciamiento, hicieron un llamado a las autoridades de gobierno para localizar al Dr. Leonado Ariel Escobar Barrios.

Leonado Ariel Escobar Barrios, profesor de la Universidad Iberoamericana Puebla desaparecido ı Foto: Especial

¿Qué pasó con Leonado Ariel Escobar Barrios?

De acuerdo con la información que se conoce, el profesor Leonado Ariel Escobar Barrios fue presuntamente detenido el 31 de diciembre del 2025 en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, ubicado en Monterrey.

“Hay indicios de la participación de autoridades federales, del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, así como de la Policía Municipal de Apodaca.” Señala en su pronunciamiento el SUJ.

Asimismo, se precisa que no hay información sobre su detención o liberación en el Registro Nacional de Detenciones, y se señala que el profesor Leonado Ariel Escobar Barrios dejó de estar en contacto con sus familiares desde el 2 de enero por la mañana.

“Desde el SUJ, exigimos la presentaión inmediata y con vida del Dr. Leonado Ariel Escobar Barrios, así como información clara y verificable que permita conocer su paradero y establecer las responsabilidades de las autoridades” concluyó el SUJ en su pronunciamiento.

La Universidad Iberoamericana Puebla emitió un counicado en el que invita a la comunidad a “unirse en solidaridad para exigir la aparición con vida” del profesor Leonardo Ariel Escobar Barrios.

Este viernes 16 de enero a las 09:30 horas se llevará a cabo una movilización que iniciará en el Ágora de la institución, en donde elaborarán material informativo y pancartas con mensajes o consignas para realizar dicha movilización.

Universidad Iberoamericana Puebla sobre la desaparición de Leonado Ariel Escobar Barrios ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es Leonardo Ariel Escobar Barrios?

De acuerdo con la descripción del reporte de búsqueda, Leonardo Ariel Escobar Barrios es un hombre de 42 años de edad de nacionalidad colombiana de cabello negro corto y rizado, tez morena clara, ojos color café oscuro y que mide 1.75 metros de altura.

Al respecto de la desaparición del profesor de la Universidad Iberoamericana, el fiscal General de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar informó que Leonardo Escobar fue liberado el 2 de enero a las 07:30 horas.

Reporte de búsqueda de Leonado Ariel Escobar Barrios ı Foto: Redes Sociales

En una entrevista con medios locales, Flores Saldívar precisó que, de acuerdo con la información de la carpeta de investigación, existen antecedentes de una detención por lo que la Guardia Nacional.

Apunta que la Guardia Nacional puso a disposición al profesor con la Policía de Apodaca, quien presuntamente fue detenido por faltas administrativas, y luego de su liberación, el profesor salió de dicho municipio.

Asimismo señaló que Leonardo Ariel Escobar Barrios regresó al aeropuerto con una vestimenta distinta, y se encontró una maleta en objetos perdidos que pertenecía al profesor.

El fiscal apuntó que; además de revisar las cámaras de seguridad del aeropuerto, permanecen en contacto con la embajada de Colombia, e informó que hasta el momento no hay indicios de que el profesor haya salido del país.

Fiscal General de Nuevo León en entrevista con medios ı Foto: Captura de pantalla

