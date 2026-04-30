FGE Chihuahua nombra a Hermann Adrián Pérez para la AEI, tras muerte de anterior titular

Francisco Sáenz Soto (izq.) nombró a Hermann Adrián Pérez Rico como encargado de despacho de la Agencia Estatal de Investigación.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua nombró a Hermann Adrián Pérez Rico como encargado de despacho de la Agencia Estatal de Investigación, tras la muerte de su anterior titular en el operativo del 19 de abril donde también fallecieron dos agentes estadounidenses.

El nombramiento fue realizado por Francisco Sáenz Soto, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado la tarde de este 30 de abril.

A través de un comunicado, la FGE destacó que Pérez Rico desempeñaba el cargo de agente en el área criminal, con 18 años de servicio.

TE RECOMENDAMOS: Autoridades sanitarias en alerta En Chihuahua el virus Coxsackie obliga a escuelas a tener clases virtuales

Un operativo para desmantelar un laboratorio de metanfetamina en Guachochi, Chihuahua, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

Lo describió como Licenciado en Criminalística, con especialidad en Criminalística, Derecho y Criminología. A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos como agente en la Unidad de Investigación y Persecución de Delitos Patrimoniales, Coordinador Estatal en la Unidad de Investigación y Persecución del Delito contra el Secuestro, entre otros.

El nombramiento ocurre más de una semana después de la muerte de Guillermo Arturo Zuany Portillo, anterior titular de la Agencia Estatal de Investigación de la FGE Chihuahua, en un operativo en el municipio de Morelos, el 19 de abril.

En este operativo, además de Zuany Portillo, falleció otro agente de seguridad estatal, quien trabajaba como escolta del titular. Además, perdieron la vida dos agentes estadounidenses, lo que motivó señalamientos de posible injerencia extranjera.

Comunicado del gobierno de Chihuahua. ı Foto: Captura de pantalla

Aunque las identidades de estos agentes estadounidenses no ha sido encontrada, el Gobierno federal mexicano informó que estos ingresaron a territorio nacional con permiso de turista y diplomático, mas no con permiso operativo.

Por lo anterior, la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación para encontrar quién, cuándo y por qué permitió el ingreso de los agentes estadounidenses a territorio nacional, una responsabilidad que se ha repartido entre el Gobierno federal y la gobernadora del estado, Maru Campos.

¿Quién es Hermann Adrián Pérez Rico, encargado del despacho de la Agencia Estatal de Investigación?

Hermann Adrián Pérez Rico es Licenciado en Criminalística, con especialidad en Criminalística, Derecho y Criminología.

A lo largo de su trayectoria, ha ocupado cargos como:

Agente “a” en la Unidad de Investigación y Persecución de Delitos Patrimoniales; Agente “a” en la Unidad de Investigación y Persecución del Delito contra la Familia y la Seguridad Sexual

Coordinador Estatal en la Unidad de Investigación y Persecución del Delito contra el Secuestro

Coordinador de la Unidad de Investigación y Persecución en Delitos cometidos en el Municipio de Aldama Chihuahua

Coordinador en Unidad de Investigación y Persecución del Delito Contra la Extorsión, Zona Centro

Coordinador en la Unidad de Investigación y Persecución de Delitos Contra la vida, Zona Centro

También se ha desempeñado como Subcoordinador Regional de la Policía Estatal Única, División Investigación, Zona Centro

Coordinador en la Unidad de Investigación y Persecución de Delitos contra la Integridad Física y Daños, Zona Centro

Subcoordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte; Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Distrito Norte

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am