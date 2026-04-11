Identifican y confiscan casi dos millones de cigarros irregulares en el AICM

La Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en una fotografía ilustrativa.

Autoridades federales confiscaron este sábado dos cargamentos con un millón 848 mil cigarros irregulares en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con un valor estimado de 9 millones 517 mil 200 pesos.

El aseguramiento derivó de trabajos de inteligencia sobre el posible ingreso de productos de tabaco ilícitos , y luego de que personal de la Secretaría de Marina y de Aduanas identificó presuntas irregularidades en la documentación de los cargamentos provenientes de China y Corea.

Confiscan cigarros irregulares en el AICM. ı Foto: Especial

No obstante, mientras se realizan los procesos para verificar la autenticidad de la marca, la mercancía permanece bajo resguardo de la autoridad aduanera en el AICM.

De confirmar las irregularidades, se presentará una querella ante la Fiscalía General de la República (FGR) para la incautación y destrucción de la mercancía confiscada.

Otros aseguramientos de cigarrillos ilícitos en el AICM

Durante marzo, autoridades federales aseguraron cerca de seis toneladas de cigarrillos irregulares en el aeropuerto capitalino. El primer aseguramiento ocurrió el 2 de marzo, cuando personal naval y de Aduanas confiscó 120 cajas con 72 mil cajetillas provenientes de diferentes países.

Hasta esa fecha, desde septiembre de 2025, se habían asegurado alrededor de 144 toneladas de presuntos cigarros ilícitos en más de 60 operaciones en el AICM, con un valor estimado de mil 100 millones de pesos.

Posteriormente, el 15 de marzo, se informó otro aseguramiento de más de cuatro toneladas: 300 cajas con un peso aproximado de 4 mil 599 kilogramos de cigarrillos , con valor comercial de 18 millones 540 mil pesos, según la Marina.

Las autoridades explicaron que los cargamentos ilegales fueron detectados por irregularidades en la documentación, así como en rutas logísticas y perfiles de envío; además, el apoyo de binomios caninos ha permitido identificarlos antes de que ingresen al mercado nacional.

“Este tipo de mercancía ilícita suele estar vinculada a redes de contrabando y delincuencia organizada, cuyos ingresos se utilizan para financiar otras actividades criminales, por lo que su aseguramiento constituye un golpe relevante a las estructuras financieras de estos grupos”, enfatizó la Marina.

Toda la mercancía quedó a disposición de las autoridades para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

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cehr