Metro CDMX HOY 27 de mayo: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 27 de mayo.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 3
La línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad reporta un retraso en el servicio luego de que se realizó una revisión en la zona de vías. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance de trenes:
- “¿Qué hay en línea 3? Ya 6 minutos detenidos en Balderas dirección Indios Verdes"
- "Tenemos 10 min con el tren apagado en el túnel entre Juárez y Balderas"
- “Línea 3 dirección Universidad, cinco minutos haciendo base en Deportivo 18 de marzo”
Línea B
La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “Línea B, metro parado a mitad de camino en Bosques de Aragón”
- “Línea B, 15 minutos de Azteca a Ecatepec”
- “Línea B viene haciendo base”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:
- Línea 4: Presenta retraso de servicio por alta afluencia de la hora
- Línea 12: Avance lento dirección Mixcoac
- Línea 2: Retraso de servicio dirección Cuatro Caminos
Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.
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LMCT