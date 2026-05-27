¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 27 de mayo: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el avance entre los trenes es constante; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: X @MetroCDMX
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 27 de mayo.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 3

La línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad reporta un retraso en el servicio luego de que se realizó una revisión en la zona de vías. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance de trenes:

  • “¿Qué hay en línea 3? Ya 6 minutos detenidos en Balderas dirección Indios Verdes"
  • "Tenemos 10 min con el tren apagado en el túnel entre Juárez y Balderas"
  • “Línea 3 dirección Universidad, cinco minutos haciendo base en Deportivo 18 de marzo”

Línea B

La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

  • “Línea B, metro parado a mitad de camino en Bosques de Aragón”
  • “Línea B, 15 minutos de Azteca a Ecatepec”
  • “Línea B viene haciendo base”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:

  • Línea 4: Presenta retraso de servicio por alta afluencia de la hora
  • Línea 12: Avance lento dirección Mixcoac
  • Línea 2: Retraso de servicio dirección Cuatro Caminos

Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.

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LMCT

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