Metro CDMX HOY 27 de mayo: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 27 de mayo.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:

En las Líneas 1, 2, 6, 7, 8, 9, A y B se registra afluencia controlada y circulación de trenes constante. Personal del Sistema se encuentran en estaciones y terminales para agilizar el servicio.



Mantente informada e informado a través de nuestros canales… pic.twitter.com/fQM3VzgcJK — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 27, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 3

La línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad reporta un retraso en el servicio luego de que se realizó una revisión en la zona de vías. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance de trenes:

“¿Qué hay en línea 3? Ya 6 minutos detenidos en Balderas dirección Indios Verdes"

" Tenemos 10 min con el tren apagado en el túnel entre Juárez y Balderas"

“Línea 3 dirección Universidad, cinco minutos haciendo base en Deportivo 18 de marzo”

Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 3, después de realizar una revisión en la zona de vías. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar y respeta la línea amarilla de seguridad. — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 27, 2026

Línea B

La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“Línea B, metro parado a mitad de camino en Bosques de Aragón”

“Línea B, 15 minutos de Azteca a Ecatepec”

“Línea B viene haciendo base”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:

Línea 4: Presenta retraso de servicio por alta afluencia de la hora

Línea 12: Avance lento dirección Mixcoac

Línea 2: Retraso de servicio dirección Cuatro Caminos

Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.

#MetroAlMomento:

Las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que los trenes no hacen ascenso ni descenso de usuarios.



Asimismo, la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2… pic.twitter.com/sBT6ZvPlz4 — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 27, 2026

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LMCT