Brugada inaugura Zona Rosa recién remodelada

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró siete obras de recuperación y transformación integral en la Zona Rosa en la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se realizaron intervenciones de iluminación, accesibilidad, rehabilitación de esculturas y mejoramiento del espacio público.

Desde una conferencia en el lugar, la mandataria capitalina aseguró que las obras forman parte de un proyecto planteado desde el inicio de su administración y financiado con recursos de tres fideicomisos vinculados a quienes habitan y trabajan en la zona.

“Hoy entregamos siete obras. (Hay) iluminación, movilidad, accesibilidad para personas con discapacidad, rehabilitación de esculturas, construcción de nuevas esculturas, instalación de sanitarios inteligentes públicos, entre otras acciones”, afirmó.

El Dato: El uso de los baños que ha instalado el Gobierno de la ciudad será gratuito hasta el 8 de junio y cada usuario tendrá sólo nueve minutos para hacer sus necesidades.

Brugada Molina detalló que la intervención contempló la colocación de 800 nuevas luminarias, 24 postes con mensajes de género, señalética renovada, cruces seguros y accesibilidad universal en cada esquina del área intervenida.

Además, se renovaron y construyeron 29 esculturas distribuidas en los pasajes escultóricos de Avenida Chapultepec y las calles Amberes y Génova.

La mandataria capitalina, quien recorrió junto con integrantes de su gabinete varias calles, señaló que la rehabilitación de la Zona Rosa coincidió con los preparativos rumbo al Mundial de futbol 2026, lo que aceleró la ejecución de distintas obras urbanas en la capital.

Clara Brugada (centro) y su equipo recorren la calle Amberes, ayer. ı Foto: Especial

En el marco de la justa deportiva, que inicia el 11 de junio, la mandataria reiteró su mensaje de que este evento tiene que ser inclusivo, por lo cual, resaltó que la Zona Rosa es cuna del movimiento de la diversidad sexual en la ciudad.

“Aquí la comunidad LGBTTTIQ+ encontró un oasis de libertad; aquí germinaron luchas históricas por la diversidad sexual, por el derecho a ser, por el derecho a amar y a vivir sin miedo.

4 sanitarios nuevos instalará el GCDMX esta semana

“Ames a quien ames, la Ciudad de México te ama. Esto es la esencia de la diversidad que tiene la ciudad y recuperar entonces esta colonia y esta zona es también honrar a esa lucha y a decir alto y claro, que siempre, siempre en esta ciudad seremos orgullosamente libres”, expresó.

También adelantó que próximamente comenzará a operar un tranvía turístico que recorrerá siete kilómetros de sitios emblemáticos de la Zona Rosa y se instalará un nuevo módulo de información turística.

LOS RETRETES. Como parte de las obras, el Gobierno capitalino inauguró los primeros sanitarios públicos que se higienizan en automático, los cuales forman parte de una red de 26 módulos que serán instalados este año.

El director general de la empresa paraestatal Servicios Metropolitanos, Carlos Mackinlay, informó que en esta primera etapa se colocarán 26 sanitarios en distintos puntos céntricos de la capital, de los cuales siete ya fueron instalados.

Los módulos están localizados frente a la Biblioteca de México, en La Ciudadela; en las inmediaciones del Monumento a la Revolución; cerca del Jardín del Arte Sullivan; y en la Zona Rosa, en Chapultepec y Liverpool, así como cerca del Metro Sevilla.

El costo es de ocho pesos y el pago es con Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias y, posteriormente, también en efectivo y con plásticos de programas sociales.

Tiene CDMX Ley del Sistema de Cuidados; ven áreas para mejorar

| Por Luis Olivera

El Congreso de la Ciudad de México aprobó de manera unánime la expedición de la Ley del Sistema Público de Cuidados, impulsada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y desde la oposición se resaltó el consenso para garantizar la atención universal, pero también que pendientes para atender y reforzar.

La diputada del PAN Lizette Salgado Viramontes reconoció a sus pares por esta votación que garantiza el derecho a la atención, al brindar cuidados y al autocuidado, además, que plantea redistribuir la carga de estas labores para que no recaiga sólo en las mujeres. Ahora, dijo, sigue la aplicación de la ley.

“De la versión original que recibimos, a la versión que hoy aprobamos, hay un mundo de diferencia. Si bien me quedan pendientes legislativos estamos dando un primer gran paso en donde demostramos que el consenso sí se logra.

El Dato: El Consejo de Evaluación local reporta que más de 130 mil mujeres cuidan gratuitamente a una persona dependiente por discapacidad y 76 mil hombres hacen lo mismo.

“Hoy ya se terminó la parte legislativa, sí pero ahora viene la parte institucional. Es decir, el sistema como tal para que funcione y cambie la vida de las personas”, comentó a La Razón sobre este pendiente que tenía el Legislativo desde 2023.

La nueva legislación establece la creación de estancias de cuidado para infantes de 0 a 6 años, espacios de atención diurna para personas adultas mayores y unidades de rehabilitación especializadas para personas con discapacidad, entre otros servicios prioritarios.

NECESIDAD DE ATENCIÓN ı Foto: Especial

Asimismo, el artículo 7 resalta que las personas cuidadoras gozarán de que se reconozca el valor social y económico, ya sea remunerado o no, de su labor; de contar con salarios dignos y apoyos, al descanso, entre otros lineamientos. Además, el artículo 17 establece la redistribución de los trabajos entre hombres y mujeres.

La legisladora de Morena Cecilia Badillo Obregón destacó en el Pleno que la ley reconoce, principalmente, a las mujeres por su labor de cuidados con niñas y niños, con personas con discapacidad o adultos mayores, que se hacía sin pago alguno ni reconocimiento.

50 horas a la semana dedican las mujeres a los cuidados

“Significa reconocer que 30 por ciento de la economía de la ciudad la sostienen las personas cuidadoras, y que 90 por ciento no recibe ningún pago”, mencionó.

El origen formal de esta iniciativa data de 2017, año en el cual se reconoció por primera vez el derecho al cuidado en la Constitución Política de la Ciudad de México y se estipuló la necesidad de crear un sistema público de cuidados.

En 2018, la iniciativa entró en vigor y establecía un límite de cinco años para el establecimiento de una ley secundaria de cuidados, pero no ocurrió.

Fue hasta agosto de 2025 que Brugada Molina, presentó al Legislativo local una nueva propuesta para reconocer esta clase de trabajos, reducirlos y redistribuirlos, ya que siete de cada 10 cuidadoras capitalinas son mujeres, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ayer, la mandataria capitalina agradeció a los legisladores de todas las bancadas por la aprobación que garantiza el derecho a los cuidados.

“Hoy en el Congreso aprobaron que el cuidado no debe recaer únicamente en las mujeres, sino asumirse como una responsabilidad colectiva y del Estado.

“Desde hoy, nuestra ciudad reconoce la importancia de construir un Estado social que reduzca las desigualdades que enfrentan las mujeres y fortalezca la coordinación entre instituciones, comunidades y sector privado para poner la vida y los cuidados en el centro de las políticas públicas”, escribió en redes sociales.

El nuevo Sistema Público de Cuidados también estipula la creación de albergues temporales destinados a familiares de pacientes en hospitales, quienes por lo general, fungen como cuidadores y son una población que ya se contempla en la ley.

El Tip: La población en pobreza muy alta dedica 26 horas semanales a los cuidados, reportan las autoridades.

A pesar de esto, la también integrante de la Mesa Directiva del Congreso local Salgado Viramontes expuso que falta establecer una serie de regulaciones para que los espacios destinados a cuidadores o personas vulnerables puedan operar y beneficiar a los capitalinos.

“En la ley se enuncia el tema de albergues, pero no es preciso de cómo van a funcionar ni los albergues ni los centros de cuidado infantil ni las Utopías. Todos estos temas se enuncian, pero no están reglamentados en su funcionamiento, tendrá que venir una etapa posterior en la que salga toda la parte que instrumenta la ley para que opere el sistema”, mencionó.

En su Informe de Actividades Sobre la Evaluación de las Políticas Públicas y Programas de la Ciudad de México, 2023-2024, del Consejo de Evaluación local, tres millones 18 mil 351 capitalinos necesitan algún tipo de cuidado y tres millones 80 mil 632 personas hacen trabajo de cuidados no remunerado.

La legisladora panista refirió que el nuevo Sistema Público de Cuidados queda a deber en lo que refiere a las herramientas a otorgar para que quienes vivan con alguna condición se independicen.

Un hombre lleva a un adulto en silla de ruedas a un hospital, en enero pasado. ı Foto: David Patricio|La Razón

Al respecto, los legisladores de Movimiento Ciudadano Royfid Torres González y Patricia Urriza Arellano consideraron en la sesión legislativa la necesidad de fortalecer la ley, principalmente, desde la perspectiva de personas con discapacidad; asimismo, indicaron que los recursos económicos son necesarios para garantizar la infraestructura de cuidados.

“Las personas con algún tipo de discapacidad nos dicen: ‘no queremos albergues, sino asistencia personal en nuestros hogares y que esta ley nos garantice una vida independiente’. Entonces, la denuncia es: ‘sí, muy padre tu Utopía, ¿pero cómo llego?’”, agregó Salgado Viramontes.

La legisladora dijo que el próximo reto debe de ser en el país para una Ley Nacional de Cuidados que contemple lo relacionado con salud, educación y empleo, ya que ésos son ámbitos de materia federal.