Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 27 de mayo: ¿Qué calles están cerradas?

Integrantes de la CNTE, en un plantón instalado en la avenida Reforma.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten de forma anual y convocan a miles de personas; tales como: el 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Sin embargo, a diario, diferentes sectores de la población realizan marchas y bloqueos en vialidades importantes de la capital, las cuales provocan afectaciones en la movilidad de los habitantes.

Este miércoles 27 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Te contamos cuáles son las marchas , bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Bloqueo por parte de la comunidad estudiantil del IPN ı Foto: Cuartoscuro

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este miércoles 27 de mayo no se prevén marchas, pero sí seis concentraciones.

Concentraciones

Consejo universitario octava legislatura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en dirección a Secretaría de Educación Pública República de Argentina No. 28, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

Asamblea General de trabajadores: Av. Fray Servando Teresa de Mier y Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc en dirección a Zócalo capitalino, desde las 16:00

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sección XXII: en lugar por definir , durante el día

Frente por la vivienda joven: Conferencia Interamericana de Seguridad Social San Ramón y Av. Río Chico, Col. San Jerónimo Lídice, Alc. Magdalena Contreras , desde las 09:30

Colectivos ambientales: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Félix Cuevas No. 6, Col. Tlacoquemecatl del Valle, Alc. Benito Juárez , desde las 09:30

Partido Acción Nacional: Fiscalía General de la República Doctor Lucio No. 135, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc , desde las 09:45

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100: Suprema Corte de Justicia de la Nación Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc , desde las 10:00

Colectivo nacional “No más presos inocentes”: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 13:00

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miércoles 27 de mayo, en la #CiudadDeMéxico.



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LMCT