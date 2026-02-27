Caída de grada en IBERO dejó 33 estudiantes lesionados; universidad inicia investigación

La Universidad Iberoamericana (IBERO) informó que fueron 33 los estudiantes lesionados por el accidente registrado este viernes en el plantel Santa Fe, cuando se desplomó una grada encima de la cual un grupo de estudiantes se tomaba su fotografía de graduación.

Horas después de ocurridos los hechos, la institución educativa precisó que el accidente ocurrió a las 10:45 horas, mientras alrededor de 150 estudiantes de la Licenciatura en Psicología se tomaban su fotografía.

Colapsa Grada en la Universidad Iberoamericana (IBERO)



La grada en la que eran fotografiados graduados de la Universidad Iberoamericana en la CdMx en Santa Fe colapsó, causando lesiones a alumnos, algunos incluso fue necesario llevarlos en ambulancias a hospitales. pic.twitter.com/R8Kgccjhoa — Canal 13 CDMX (@Canal13CDMX) February 27, 2026

La institución lamentó que esta celebración se convirtió en “un momento de zozobra y dolor” cuando la grada se venció, lo que provocó la caída de los estudiantes. El momento quedó captado en un video que circuló por redes sociales.

Los primeros reportes en medios digitales informaron que, por estos hechos, habían resultado lesionadas al menos 10 o 15 personas. Sin embargo, IBERO precisó en su comunicado que fueron 33 los lesionados.

Acudimos a las instalaciones de una universidad ubicada en Prolongación Paseo de la Reforma y Joaquín Gallo, @AlcaldiaAO, en donde se registró la caída de unas gradas temporales que eran utilizadas para la toma de fotografías de graduación.



A consecuencia de la mala… pic.twitter.com/FMd3YdgItJ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 27, 2026

Detalló que 28 fueron atendidos en el campus, mientras que otros cinco fueron trasladados a hospitales para una valoración complementaria.

En el mismo sentido, precisó que ninguno de los 33 heridos presenta “lesiones que comprometan la vida”.

Horas antes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil había informado que eran 23 los heridos, quienes fueron afectados por “golpes y lesiones menores”, y que habían sido seis los estudiantes trasladados a hospitales para recibir atención médica.

Se presume que la diferencia de cifras responde a una actualización de las cifras, siendo que IBERO proporcionó el dato más reciente.

PC-CDMX apunta a “mala instalación” como causa; hay investigación, asegura universidad

Protección Civil de la Ciudad de México detalló que la posible causa de la caída de la estructura fue la “mala instalación”, si bien no dio más detalles de esto, ni de las posibles responsabilidades.

A propósito, IBERO, en su comunicado, detalló que inició una investigación exhaustiva para conocer las causas del derrumbe de la estructura, la cual, puntualizó, fue proporcionada por un proveedor externo.

La Universidad ha iniciado una revisión exhaustiva para esclarecer las causas de lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes en colaboración con las instancias pertinentes Universidad Iberoamericana (IBERO)



No obstante, la institución educativa informó que asumirá plenamente su responsabilidad institucional, por lo que garantizará la cobertura integral de la atención médica necesaria y brindará acompañamiento psicológico a las personas que lo requieran.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am